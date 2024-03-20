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Эзотерика

Туманы и опасность схода лавин: кого из казахстанцев предупредили синоптики

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Туман на улице
Туман. Иллюстративное фото: MarcusR/Getty Images

На завтра штормовое предупреждение объявили в большинстве регионов Казахстана. Синоптики предупредили о туманах, сильном ветре и опасности схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Астане 21 марта ночью и утром ожидается туман.

При этом днем в Карагандинской области временами будут идти сильные дождь, а возможно и снег, ночью на юге области – гололед. Ночью и утром на севере и востоке региона – туман. На юге – порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере и востоке области Ұлытау прогнозируется туман. Скорость ветра на севере, юге, а также в центре области – до 15-20 м/с.

В горных районах области Жетісу временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и в горных районах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области синоптики также прогнозируют туман. На юге, юго-востоке – порывы ветра до 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области пройдут дожди, на востоке региона – сильный дождь. Днем на юге может начаться гроза. Ветер в центре области будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Кроме того, в связи с повышением температурного фона в регионе ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках. Возможны разливы и подтопления.

Ночью на юге Мангистауской области прогнозируется сильный дождь. На западе, юге региона – туман. Ночью на юго-западе – порывы ветра до 15-20 м/с.

Ночью на востоке и юге области Абай выпадут осадки в виде дождя и снега, может образоваться гололед. Ночью и утром в центре, на севере и юге области – туман. На юго-западе области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области также ожидаются осадки и гололед, днем на севере, востоке – небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области – туман. Ночью на юге – ветер до 15-18 м/с.

Также на востоке и юге Костанайской области, ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области, на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

При этом в Алматинской области в период с 21 по 26 марта в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – предупредили метеорологи.

При этом ранее сообщалось, что в предстоящие праздничные дни на одной части Казахстана ожидаются сильные дожди, а на другой – похолодание до 18 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071743-tumany-lavinnaya-opasnost-i-groza-kogo-iz-kazahstantsev-predupredili-sinoptiki/

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