До +18 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в среду, 19 марта. Соответствующий прогноз был опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до +14 градусов, а ночью – опустится до +1 градуса. Скорость ветра составит 3 м/с.

А вот жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью же температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 7 м/с.

В Шымкенте сегодня облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +18 градусов, ночью опустятся до +7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3 м/с.