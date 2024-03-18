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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на Наурыз

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Клиент пришел в ЦОН
ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанцам напомнили, что в связи с празднованием Наурыза ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 21 по 25 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на Правительство для граждан.

Как рассказали в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", в связи с празднованием Наурыза ЦОНы и спецЦОНы не будут работать с 21 по 25 марта.

"Дежурные будут оказывать госуслуги 25 марта до 13:00. К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта", - говорится в сообщении.

Казахстанцам напомнили, что центры работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни до 20:00, а по субботам до 13:00.

Напомним, ранее "Правительство для граждан" объявило, что адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в трех городах Казахстана.

Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

С этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане будет проводиться в новом формате - предложено праздновать его с 14 по 23 марта, и назвать этот период Наурызнама.

Подчеркнем, что в этом году казахстанцев ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070297-kak-budut-rabotat-tsony-i-spetstsony-na-nauryz/

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