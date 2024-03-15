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Какова сейчас обстановка в аэропорту Алматы, рассказали в КГА

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В аэропорту Алматы после вчерашнего снегопада задерживаются еще несколько десятков рейсов. Это объясняется нарушением расписания рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

В ведомстве напомнили, что 14 и 15 марта в аэропорту Алматы в связи с резким ухудшением погодных условии были задержаны и отменены ряд международных и внутренних рейсов.

"По состоянию на 17:00 15 марта текущего года в аэропорту Алматы задерживается 32 рейса, из них 14 на прилет и 18 - на вылет.

Основная причина задержек связана с нарушением времени расписания рейсов, произошедших по причине плохих погодных условий 14 марта 2024 года", – говорится в сообщении.

Ожидается, что расписание рейсов будет полностью восстановлено к 04:00 16 марта текущего года.

Напомним, вчера из-за обильного снегопада, начавшегося во вторую половину дня, аэропорт Алматы с 19:00 временно перестал принимать воздушные суда. Работа аэропорта была возобновлена лишь к 10 часам вечера.

Сегодня утром в Международном аэропорту Алматы все так же наблюдались задержки рейсов. В воздушной гавани объяснили ситуацию и сообщили, что сейчас аэродром полностью очищен, а ВВП и стояночные места находятся в идеальном состоянии.

Позже представители Air Astana обратились к пассажирам, сообщив, что задержано было 38 рейсов, а еще 10 – отменили. Пассажирам рассказали, куда обращаться по вопросам возврата и перебронирования авиабилетов.

Добавим, что согласно Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

  • предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
  • два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:
  1. через каждые шесть часов - в дневное время;
  2. через каждые восемь часов - в ночное время;
  • размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;
  • доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.При изменении статуса рейса перевозчик, как только ему стало известно о таком изменении, информирует пассажира по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты, указанным при приобретении билета, а также в аэропорту о:

  • причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, и (или) о новом маршруте;
  • перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна в соответствии с частью первой настоящего пункта.

При изменении статуса рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

  • обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
  • возвратить пассажиру полную стоимость билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069238-kakova-seychas-obstanovka-v-aeroportu-almaty-rasskazali-v-kga/

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