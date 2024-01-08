"Повышенное возбуждение или агрессия": полиция обратилась к алматинским родителям

Алматинские стражи порядка рассказала жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Синтетические наркотики представляют серьезную угрозу для молодежи и общества в целом. Эти химически созданные вещества могут иметь непредсказуемые последствия для здоровья и жизни наших детей", – отметил старший инспектор по особым поручениям пресс-службы ДП Алматы Даурен Мырзаханов.

Как сообщили в ведомстве, родителям стоит обратить внимание на следующие признаки:

повышенное возбуждение или агрессия;

нарушение координации движений и баланса;

замедленная реакция на окружающее;

заниженное или повышенное настроение;

галлюцинации, паранойя, страх;

сильные боли, тошнота или рвота;

бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.

Полицейские рекомендуют родителям рассказывать детям о рисках наркотиков и их опасности, а также поддерживать открытый диалог, интересоваться их друзьями и окружением.

"Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики, незамедлительно обратитесь за помощью к специалистам – наркологам", – отметили в ДП.

Напомним, весной экс-глава МВД Марат Ахметжанов перечислил факторы, которые негативно влияют на ситуацию с наркотиками в Казахстане.

Также он предлагал временно закрывать ночные клубы, где часто продают наркотики.

В сентябре в МВД высказались о возможности ужесточения наказания за наркобизнес.

"В мажилисе прорабатываются два проекта закона, дополнительно мы предложения подготовили в части сбыта – кто впервые, допустим (совершил данное преступление – прим. ред.). То есть, если производитель или создатель нарколабораторий и так далее – им хотим жестче сделать, к более строгой ответственности (привлечь – прим. ред.). А кто действительно, как закладчик, то не увеличиваем срок. Мы прорабатываем, этот вопрос пока на стадии обсуждения", – сообщили в ведомстве.

Также в МВД рассказали о планах по проведению скрининга среди школьников и госслужащих на наркотики.

При этом подчеркивается, что проводить скрининг в принудительном порядке никто не будет. Эта процедура будет предусмотрена в рамках плановых анализов, например, при прохождении медкомиссий.

В октябре в МВД показали, как в Казахстане уничтожают изъятые наркотики.