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"Мы вынуждены бить тревогу": депутат об употреблении насвая детьми в Казахстане

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Подросток сидит на диване
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании мажилиса депутат Жаркынбек Амантай заявил о проблеме насвая в Казахстане, который продается несмотря на запрет – покупателями все чаще становятся дети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ученики 4-5 классов беспрепятственно употребляют насвай, и мы вынуждены бить тревогу. Несмотря на запрет этого вредного вещества законом, оно свободно продается в торговых точках, рынках и магазинах. Выглядит он как чай в пакетиках или пачках и других упаковках, распространяется под названием "жевательный табак", "шайба" и т.д. – изготавливается из отходов.

Если раньше его употребляли только взрослые, то сейчас этим увлекаются молодые люди, даже девушки – их количество растет. Более 10% населения, по некоторым данным, употребляют насвай. Самое опасное, что в нем есть ядовитые вещества – известь, зола саксаула, можжевельника, добавляют также куриный помет и верблюжий навоз", - заявил депутат.

По словам депутата Жаркынбека Амантай, который сослался на медицинские данные, употребление насвая приводит к раку полости рта.

"Нужно обуздать эту смертельную напасть, отравляющую страну, и полностью прекратить ее распространение. Несмотря на то, что в стране законодательно установлено ограничение, мы проявляем слабость в его исполнении. Мы должны избавиться от чуждой казахскому народу привычки, которая подрывает здоровье нации, отравляет наше поколение.

Специальные органы должны принимать решение в отношении торговых точек и принимать комплексные меры в отношении веществ, отравляющих сознание подрастающего поколения", - добавил спикер.

Напомним, в начале января алматинские стражи порядка обратились к родителям подростков рассказала жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка.

Как отмечали полицейские, родителям стоит насторожиться, если ребенок проявляет повышенное возбуждение или агрессию, испытывает сильные боли, проявляет чрезмерную сонливость.

Также в сентябре прошлого года в МВД высказались о возможности ужесточения наказания за наркобизнес.

Кроме того, в МВД рассказали о планах по проведению скрининга среди школьников и госслужащих на наркотики.

При этом подчеркивается, что проводить скрининг в принудительном порядке никто не будет. Эта процедура будет предусмотрена в рамках плановых анализов, например, при прохождении медкомиссий.

В октябре в МВД показали, как в Казахстане уничтожают изъятые наркотики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067645-my-vynuzhdeny-bit-trevogu-deputat-ob-upotreblenii-nasvaya-detmi-v-kazahstane/

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