Токаев предложил увековечить имена Луганского, Момышулы и других героев ВОВ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания третьего Национального курултая в Атырау высказался о памяти казахстанцев-героев ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Думаю, что приближающееся 80-летие Победы придаст исследованиям в данном направлении новый импульс. Государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги.

Имена таких героев, как Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, и многих других увековечены в названиях населенных пунктов, объектов, улиц по всей стране", - сказал президент.

Он отметил, что, согласно традиции, именами наших "крылатых" героев названы летные училища, авиационные базы и аэропорты.

"Имя Талгата Бигельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе. В честь Нуркена Абдирова названа Карагандинская авиационная база. Международному аэропорту в Атырау присвоено имя Хиуаз Доспановой.

Нужно продолжить эту практику и должным образом отметить заслуги легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, который проявил исключительное мужество на фронте. В его родном Алматы имя Сергея Луганского носит одна из улиц. Считаю, что память Героя следует увековечить и в названии авиабазы Сил воздушной обороны Казахстана, расположенной в Талдыкоргане.

Мы также заложили важную традицию присвоения звания "Халық қаһарманы" героям, мужество и стойкость которых в свое время не получили заслуженного признания. В 2022 году высшая степень отличия присвоена посмертно Тулеугали Абдыбекову, Александру Несмиянову и Ибраиму Сулейменову, в 2023 году – аксакалам Абдыгали Каймолдину и Ивану Гапичу, перешагнувшим вековой рубеж жизни. Подвиги героев Второй мировой войны являются примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества", - сказал глава государства.

Он добавил, что в героическую летопись нашей страны золотыми буквами вписаны имена многих воинов.

"Хочу отдельно сказать о трех таких доблестных сынах нашего народа. Сагадат Нурмагамбетов, попав на фронт, был назначен командиром взвода, а в битве за Берлин уже участвовал в качестве командира батальона.

Пройдя через горнило войны, в мирное время он стал первым министром обороны Независимого Казахстана. Выдающийся офицерский талант проявил легендарный Бауыржан Момышулы.

Он командовал батальоном, полком, дивизией на тяжелейших участках фронта. Впервые использованная им тактика выхода из окружения впоследствии получила название "спираль Момышулы". Сегодня не подвергается сомнению подвиг Рахымжана Кошкарбаева, который в числе первых водрузил боевое знамя на здании Рейхстага", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также напомнил, что на прошлом заседании Национального курултая им была выдвинута инициатива присвоить ряду орденов имена наших выдающихся деятелей.

"Подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности. Сейчас под эгидой Республиканской комиссии ведется работа по совершенствованию системы государственных наград.

У нас есть почетный орден "Айбын", который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов. Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева.

Тем самым мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Уверен, данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине", - сказал Токаев.

Cегодня в Атырау под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит третье заседание Национального курултая.

Выступая на заседании курултая, глава государства отметил, что на этой площадке дается старт важным для страны начинаниям.

Во время курултая президент предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны.

Он также высказался о работе по устранению пробелов в истории страны и заявил, что по мере отдаления Второй мировой войны рождается все больше исторических и военных мифов о ней.

При этом он призвал казахстанцев быть готовыми к отстаиванию национальных интересов и защите независимости страны.