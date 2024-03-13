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Когда в Казахстане потеплеет, рассказали синоптики

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Распускающиеся почки на дереве
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Постепенное повышение температуры по Казахстану днем 16 марта спрогнозировали синоптики, но сначала казахстанцев ожидают осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в предстоящие дни на территории Казахстана из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

"Сильные осадки в виде дождя и снега ожидаются 14 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетісу. 15 марта подобная погода сохранится в области Жетісу.

Ночью 15 марта в Алматинской области прогнозируется сильный снег. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке и в центре - низовая метель", - заявили синоптики.

В "Казгидромете" также сообщили, что на большей части территории страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем 16 марта: в южной половине Казахстана - до 5-13 градусов тепла, в северной половине - до 0-5 тепла.

Напомним, в Алматы со вчерашнего дня продолжается снегопад. В акимате города рассказали, как борются с последствиями непогоды.

В Шымкенте из-за продолжительных проливных дождей затопило 10 улиц, 15 дворов и частный дом. Горожане делятся в соцсетях кадрами, на которых видно залитые водой улицы.

Накануне в "Казгидромете" также предупредили о возможных подтоплениях жителей Западно-Казахстанской области. Здесь с 14 по 16 марта ожидается резкое потепление и связанные с ним интенсивное снеготаяние и подъем уровня воды на реках.

Также синоптики предупреждали, что приход весны в этом году на большей части Казахстана ожидается лишь во второй половине марта - начале апреля.

Сообщалось, что в южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками. В северных областях Казахстана март будет продолжением зимы.

В течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. Весна будет напоминать о себе только в некоторые дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067561-kogda-v-kazahstane-potepleet-rasskazali-sinoptiki/

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