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Ливень обрушился на юг Казахстана: дома жителей Шымкента и Туркестанской области подтопило

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Дворы в Шымкенте
Дворы в Шымкенте. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK/videos

Обильные осадки обрушились на Туркестанскую область и Шымкент. Были подтоплены дворы, жителям мегаполиса с трудом передвигались по улице, передает сайт телеканала КТК.

Сильный дождь обрушился на Туркестанскую область и город Шымкент. В результате непогоды подтопило дворы и дома за считанные часы. По данным областного департамента по ЧС, водой залило восемь дворовых территорий в Сайрамском, Мактааральском, Сарыагашском районах и Жетысае.

Жителям Шымкента приходилось преодолевать серьезные препятствия, чтобы пройти или проехать на машинах по улицам. По информации телеканала, затопило один дом, 15 дворов и 10 улиц в четырех районах мегаполиса.

Ситуация в регионе, как сообщается, улучшилась.

"В Шымкенте выпало большое количество осадков. Было подтоплено 15 дворов. Откачано 3467 кубометров воды. Арыки и каналы были очищены, проблемные места укреплены мешками с песком. На сегодня угрозы нет", – сказал официальный представитель ДЧС Шымкента Аскар Шарип.

Источник: КТК

Отметим, согласно информации на сайте РГП "Казгидромет", в Шымкенте завтра днем ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура составит +1...+3 градуса, скорость ветра – 8-13 м/с.

В Туркестанской области ожидается переменная облачность, днем будет стоять погода без осадков. Температура воздуха – 3-5 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067921-liven-obrushilsya-na-yug-kazahstana-doma-zhiteley-shymkenta-i-turkestanskoy-oblasti-podtopilo/

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