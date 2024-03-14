В каких регионах Казахстана уже начался паводок, рассказали в МЧС

На фоне резкого повышения температуры воздуха в десяти регионах Казахстана произошли паводковые явления, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, с начала года из-за образования зажоров на реках, наличия ледяной корки на поверхности почвы, обильных осадков, интенсивного снеготаяния на фоне резкого повышения температуры воздуха в 10 регионах страны произошли паводковые явления.

"Подтоплено два жилых дома в городе Шымкент и 28 дачных домов в городе Риддер ВКО", - сообщили в МЧС.

Кроме того, по данным министерства, зарегистрированы факты подтопления дворовых территорий в городе Шымкент, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетісу.

В МЧС также сообщили, что на автомобильных дорогах зарегистрировано 10 переливов, из них одна дорога республиканского значения, девять дорог областного и местного значения. Зафиксирован один размыв автодороги местного значения.

"Жертв и пострадавших не допущено, во всех населенных пунктах имеется транспортное сообщение.

Подтоплениям способствовало отсутствие или слабая пропускная способность водоотводных каналов, арыков, отсутствие арычно-дренажной систем", - сообщили в пресс-службе.

Было откачано более 89 тысяч кубометров воды, во временные дамбы уложено более 2140 мешкотар.

Напомним, накануне обильные осадки обрушились на Туркестанскую область и Шымкент. Были подтоплены дворы, жители мегаполиса с трудом передвигались по улице.

Ранее министр по ЧС Чингис Аринов называл регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод.

Также в начале февраля прогноз по некоторым регионам страны озвучивали метеорологи.

Специалисты обращали внимание на то, что в бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.