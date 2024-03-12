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Эзотерика

Возмущенные подорожанием электричества актюбинцы пришли в акимат и потребовали объяснений (видео)

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Жители Актобе пришли в акимат
Жители Актобе. Фото: телеканал "Астана"

Очередное повышение тарифов на электроэнергию возмутило жителей Актобе - они собрались перед акиматом. Люди считают последнее повышение незаконным, передает телеканал "Астана".

К областному акимату пришли председатели садоводческих коллективов. Они требовали объяснить, почему с лета тарифы на электроэнергию постоянно повышаются. Говорят, за последний год услуга подорожала более чем на 100%. Теперь за 1 потребленный киловатт жители дачных массивов должны платить больше 18 тенге.

"За год третий раз повышают тариф! Почему их никто не проверяет?! Мне уже стыдно людям говорить о том, что они теперь должны больше за свет платить! Сами понимаете, на дачах не от хорошей жизни люди селятся. Каждый месяц по 15-20 тысяч за свет отдавать, это очень тяжело!" - рассказала председатель садоводческого коллектива Акгуль Аймагамбетова.

Очередное повышение произошло 1 марта. За пару недель до этого на общественные слушания приглашали председателей дачных коллективов. Однако, по словам последних, к единому мнению стороны тогда так и не пришли.

"Эти слушания не состоялись, их можно считать несостоявшимися, потому что мы начали высказывать свое мнение, и именно антимонопольный комитет, Дуйсенов Ерлан был, он не смог ответить ни на один вопрос. Я согласна, если идёт повышение тарифа, если бы они нас взяли, эти садоводческие коллективы, привели бы в порядок, это было бы обоснованно, какие-то работы ведутся, но мы этого не видим", - заявила еще глава другого садоводческого коллектива Гульзия Магауина.

Но в департаменте регулирования естественных монополий уверяют, что новые тарифы утверждены после встречи с населением. Чиновники пояснили, энергоснабжающая компания подавала заявку на 40%-ное повышение, но в итоге одобрили почти вполовину меньше. В самом "Актобеэнергоснабе" новые расценки называют вынужденными, поскольку поставщик электроэнергии поднял цены.

"В связи с тем что единый поставщик электроэнергии поднял цены, мы были вынуждены внести предложение о повышении тарифа. Мы просили повысить на 38%, но нам одобрили повышение на 23%. Но для нас и этот новый тариф будет убыточным", - заявил и.о. директора ТОО "Актобеэнергоснаб" Рустем Арыстанов.

Специалисты пояснили: еще одной причиной повышения стало то, что многие бюджетные организации перешли на обслуживание к другой компании. Цена за киловатт для них была выше и за счет этого физлица могли оплачивать услугу по дифференцированному тарифу. В энергокомпании не скрывают: цены на электроэнергию для населения намерены повышать и дальше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066547-vozmuschennye-podorozhaniem-elektrichestva-aktyubintsy-sobralis-pred-akimatom-i-potrebovali-obyasneniy-video/

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