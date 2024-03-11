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"Сохраняйте спокойствие": Минобороны обратилось к казахстанцам

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Военные
Военные. Фото: Министерство обороны РК

В период с 11 по 19 марта в Казахстане будут проходить учения вооруженных сил. Граждан попросили сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны РК, в период с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение.

Мероприятия боевой подготовки  сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетiсу.

"В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении министерства.

Военные
Военные. Фото: Министерство обороны РК

Также в ведомстве уточняют, что в указанный период времени в отдельных районах региона возможно введение ограничительных мер.

"В связи с этим просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие.

Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Казахстанцам также напомнили, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны Казахстана назвало фейком слухи о переговорах по закупкам российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее данная информация распространилась в российских СМИ.

В конце января в Минобороны заявили о разработке новой формы одежды военных в Казахстане. Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года.

В том же месяце вице-министр обороны Султан Камалетдинов ответил на критику депутатов о том, что военные вынуждены таксовать из-за низкой заработной платы.

В начале марта пресс-секретарь Министерства обороны РК Руслан Жангулин рассказал о планах ведомства по повышению зарплаты военных.

При этом еще в мае прошлого года на всеармейском совещании в столице Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных в Казахстане.

"В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", - сказал тогда президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066100-sohranyayte-spokoystvie-minoborony-obratilos-v-kazahstantsam/

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