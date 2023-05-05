Токаев заявил об увеличении зарплат военных летчиков, преподавателей и медиков на 60 процентов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На всеармейском совещании в столице Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", - заявил Токаев.

Он добавил, что на рассмотрении также находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих, а также продолжение соцподдержки сержантов и офицеров, чтобы "их волновали не бытовые вопросы, а безопасность страны".

"Для военнослужащих важно и наличие социальных лифтов, которые помогают молодежи найти свое место в обществе. Сейчас в этом направлении ведется активная работа: действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения для молодых людей, прошедших военную службу.

Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить определенную специальность. В целом, следует расширить подобные меры социальной поддержки военных", - добавил Токаев.

Он заявил, что у солдат в Казахстане должна быть достойная заработная плата.

"Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание", - заявил президент.

На портале "Электронного правительства РК" сообщается, что в Казахстане есть определенные льготы для военнослужащих.

Так, военнослужащие и их семьи обеспечиваются жилищем на период прохождения воинской службы за счет государства. Обеспечение жильем военнослужащих производится в порядке, предусмотренном законом РК "О жилищных отношениях".

Медицинское обеспечение военнослужащих в военно-медицинских учреждениях также осуществляется за счет бюджетных средств.

При отсутствии по месту прохождения воинской службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений (организаций, подразделений) или соответствующих отделений в них, специалистов либо специального оборудования по медицинским показаниям медицинская помощь военнослужащим оказывается субъектами здравоохранения:

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

в системе обязательного социального медицинского страхования.

Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи военнослужащим осуществляется фондом социального медицинского страхования.

Все категории военнослужащих за исполнение обязанностей воинской службы обеспечиваются денежным довольствием, устанавливаемым на основании единой системы оплаты труда работников органов РК.

Денежное довольствие включает в себя денежное содержание (должностной оклад и оклад по воинскому званию), надбавки за особые условия прохождения службы и другие надбавки, предусмотренные действующим законодательством.

Должностные оклады военнослужащих по контракту определяются с учетом стажа службы.

Размеры должностных окладов и окладов по воинским званиям военнослужащих по контракту устанавливаются не ниже размеров должностных окладов госслужащих на соответствующих должностях и размеров доплат за соответствующие специальные звания и классные чины.

Подробнее о социальных льготах для военнослужащих можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019589-tokaev-zayavil-ob-uvelichenii-zarplat-voennyh-letchikov-prepodavateley-i-medikov-na-60-protsentov/