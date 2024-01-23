Как будет выглядеть новая форма казахстанских военных, показали в Минобороны

В Казахстане переработали форму одежды военных. Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, действующие виды формы одежды были переработаны совместно с заинтересованными государственными органами по поручению главы государства.

12 декабря 2023 года в Указ президента РК от 25 августа 2011 года "О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан" внесены изменения.

Так, по данным МО, вместо куртки зимней с меховым (каракулевым) воротником военнослужащие наденут куртки типа "Аляска".

"Шапки, за исключением высшего офицерского состава, будут без козырька. Демисезонный повседневный плащ заменен на полевую куртку камуфляжной расцветки, повседневный свитер – на полевой. Для женщин-военнослужащих вместо пилотки предусмотрено кепи", – говорится в сообщении ведомства.

Форма казахстанских военных. Фото: Минобороны РК

При этом исключены китель, брюки, рубашки и галстуки для всех категорий военнослужащих, кроме высшего офицерского состава, руководителей структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, Главных управлений Вооруженных сил, главнокомандующих, командующих и их заместителей.

"Офисная форма одежды определена как повседневная только для органов управления, постоянного состава вузов, командиров воинских частей, их заместителей и комендатур военных сообщений", – добавили в министерстве.

Наряду с черными берцами для постоянного состава предусмотрено обеспечение летними ботинками песочного цвета. Такой вариант обусловлен преобладающими географическими особенностями страны, а также высокими теплоотражающими и маскировочными свойствами.

Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на IV квартал 2024 года, на остальные предметы – в течение трех лет.

Форма казахстанских военных. Фото: Минобороны РК

Также напомним, ранее мы показывали, как будет выглядеть новая форма и нашивки казахстанских военнослужащих.

При этом в июне прошлого года президенту представили новую форму Национальной гвардии и туристической полиции.

Также в июле по поручению Касым-Жомарта Токаева МЧС приступило к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей.

Ранее новую форму на себя также примерили казахстанские полицейские. Первыми из них – столичные стражи порядка.

Отмечалось, что основной акцент в новых формах был сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учетом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также мирового опыта.