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"Вынуждены таксовать": в Минобороны ответили на критику о зарплатах военных в Казахстане

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Стрельбы на полигоне
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вице-министр обороны Султан Камалитдинов в кулуарах мажилиса ответил на критику депутатов о том, что военные вынуждены таксовать из-за низкой заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Константин Авершин сообщил, что базовый оклад стрелка сегодня составляет 98 тысяч тенге.

"Военнослужащие вынуждены таксовать, чтобы элементарно прокормить свою семью. В данном случае мои коллеги поддержат, что ситуация на самом деле близка к критической и ни одного конкретного внятного предложения, как поменять ситуацию, я не услышал", – заявил мажилисмен.

Позже журналисты поинтересовались у вице-министра, не является ли эта ситуация позорной для правительства и ведомства.

"Я по этому поводу ничего не могу сказать, так как Министерство обороны выделяет в рамках тех денежных средств, которые определены правительством и законами. (…) Должен сказать, как позор, это действительно, проблема, которая касается не только министерства, правительства, это наша общенациональная проблема, которую надо решать совместно", – заявил в ответ Султан Камалетдинов.

Напомним, еще в мае прошлого года на всеармейском совещании в столице Касым-Жомарт Токаев заявил об увеличении зарплат некоторой категории военных в Казахстане.

"В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%", – сказал тогда президент.

Между тем сегодня вице-министр обороны Султан Камалетдинов указал на недостаточное выделение денежных средств на приобретение военным вещевого имущества.

Также он заявил об оттоке военнослужащих из армии Казахстана.

"Одна из причин, как я уже ранее говорил, относительно низкое денежное довольствие", – отметил Султан Камалетдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058307-voennosluzhaschie-vynuzhdeny-taksovat-v-minoborony-otvetili-na-kritiku-deputata/

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