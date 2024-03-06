"У них плюс 15 млн населения, у нас плюс 4 млн": поднимать демографию по методу Узбекистана предложила депутат

На заседании мажилиса депутат Гаухар Танашева заявила об отсутствии концепции по демографической политике в Казахстане, озвучив при этом ряд предложений, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Гаухар Танашева посетовала на то, что за 32 года казахстанцев стало больше всего на 4 млн человек.

"Есть демографическая проблема. За 32 года наше население выросло всего на 4 миллиона, тогда как в соседнем Узбекистане за этот период население увеличилось на 15 миллионов.

Численность нашего населения невелика, плотность низкая, в мире мы занимаем 184 место (по плотности населения – прим.авт.) – 7 человек на 100 га земли", – заявил депутат.

По словам Танашевой, единственный госорганом в Казахстане, который занимается вопросами семейной политики, является Комитет по делам молодежи и семьи при Министерстве культуры и информации.

"В управлении семейной политики работают всего 4 человека, а представителей комитета в регионах нет.

Наше предложение – учитывая положительную динамику демографического роста в Узбекистане, в целях повышения благосостояния семей, рекомендуем перенять опыт создания при правительстве государственного комитета по делам семьи, женщин, детей и демографической политики", – зачитала депутат Танашева запрос от партии "НПК".

Сегодня депутат мажилиса Ерлан Саиров предложил внедрить в Казахстане выплату по восстановлению зубов для многодетных матерей, посетовав на то, что женщинам после рождения детей государство выплачивает слишком мало.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам и поздравил с важным для страны событием: численность населения достигла 20 миллионов человек.

"Счастливая семья - фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", - отметил тогда глава государства.

Сообщалось, что 20-милионными гражданами Казахстана стали сразу 5 детей.

В декабре прошлого года президент Токаев, выступая на мероприятии, заявил, что увеличение численности населения придаст дополнительный импульс развитию нашего государства и возвысит его статус.

Между тем, в начале февраля Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные о численности населения. Так, если на 1 января 2023 года в Казахстане проживало 20 033 546 человек, за год количество казахстанцев возросло на 266 739 человек. Причем, показатели выросли как среди городского населения, так и среди сельского.

Также в феврале зампремьера Тамара Дуйсенова заявила, что население Казахстана к 2050 году достигнет 27,6 млн человек.