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Насколько больше электроэнергии тратят казахстанцы из-за перехода на единый часовой пояс

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Гаснущая лампочка на стене
Гаснущая лампочка на стене. Иллюстративное фото: Pexels

В кулуарах коллегии Минэнерго глава правления KEGOC ответил, стали ли казахстанцы больше тратить электроэнергии из-за перевода часов и увеличения темного времени суток, передает корреспондент NUR.KZ.

"Максимум у нас один час добавился в вечернее время – потребление увеличилось, но нужно учитывать, что в утренние часы потребление снизилось. Небольшое увеличение потребления есть, но энергосистема с этим справляется. На цифру около 100 млн куб увеличилось – это 0,1 % от общей доли потребления", – заявил глава правления KEGOC Наби Айтжанов.

Добавим, что также сегодня Айтжанов озвучил предварительный прогноз по электроэнергии в Казахстане на осень и зиму 2024-2025 годов.

Напомним, что переход на единый часовой пояс в стране произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта этого года. В регионах Казахстана в связи с этим стало темнеть на час раньше. Эксперты ранее уже сообщали, будут ли люди из-за этого платить за свет больше.

Также напомним, что после перехода на единый часовой пояс 1 марта в работе спецЦОНов начали наблюдаться перебои. Наряду с этим в eGov у некоторых из граждан поменялась дата рождения – люди "постарели" на день. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064670-naskolko-kazahstantsy-bolshe-tratyat-elektroenergii-iz-za-perehoda-na-edinyy-chasovoy-poyas/

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