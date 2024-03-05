Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Информационные табло общественного транспорта перестали работать в Астане

Опубликовано:

Общественный транспорт
Общественный транспорт. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане с сегодняшнего дня временно отключены от работы информационные табло общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщает транспортная компания, с сегодняшнего дня произведено временное отключение информационных табло.

"Это связано с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизации диспетчеризации в Астане. По завершении сервисного обслуживания работа информационных табло возобновится", - сообщили в пресс-службе компании в аккаунте Instagram.

Конкретных сроков восстановления работы информационных табло в компании не уточнили.

Здесь же напомнили, что информацию о движении маршрутов можно отследить в приложениях Аvtobys, 2ГИС и Яндекс Карты.

Ранее в транспортной компании сообщали о временных сбоях в работе сервисов общественного транспорта в связи с переходом на единое время в Казахстане.

Напомним, в августе прошлого года управление транспорта Астаны анонсировало планы по внедрению дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах. Планировалось отменить оплату посредством QR-кодов, чтобы граждане могли пользоваться только банковской карточкой.

Позже стало известно, что за проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды.

В декабре прошлого года наблюдались сбои в процедуре оплаты в общественном транспорте города. Это, сообщили тогда в акимате, было связано с переходом на новую электронную систему оплаты.

К концу года в местном акимате сообщили о том, что в автобусах Астаны введен новый способ оплаты проезда - астанчане могли теперь оплатить проезд еще и посредством Bluetooth.

В феврале этого года был введен еще один вид оплаты за проезд в автобусах Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064530-informatsionnye-tablo-obschestvennogo-transporta-perestali-rabotat-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.