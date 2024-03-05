Информационные табло общественного транспорта перестали работать в Астане

В Астане с сегодняшнего дня временно отключены от работы информационные табло общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".

Как сообщает транспортная компания, с сегодняшнего дня произведено временное отключение информационных табло.

"Это связано с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизации диспетчеризации в Астане. По завершении сервисного обслуживания работа информационных табло возобновится", - сообщили в пресс-службе компании в аккаунте Instagram.

Конкретных сроков восстановления работы информационных табло в компании не уточнили.

Здесь же напомнили, что информацию о движении маршрутов можно отследить в приложениях Аvtobys, 2ГИС и Яндекс Карты.

Ранее в транспортной компании сообщали о временных сбоях в работе сервисов общественного транспорта в связи с переходом на единое время в Казахстане.

Напомним, в августе прошлого года управление транспорта Астаны анонсировало планы по внедрению дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах. Планировалось отменить оплату посредством QR-кодов, чтобы граждане могли пользоваться только банковской карточкой.

Позже стало известно, что за проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды.

В декабре прошлого года наблюдались сбои в процедуре оплаты в общественном транспорте города. Это, сообщили тогда в акимате, было связано с переходом на новую электронную систему оплаты.

К концу года в местном акимате сообщили о том, что в автобусах Астаны введен новый способ оплаты проезда - астанчане могли теперь оплатить проезд еще и посредством Bluetooth.

В феврале этого года был введен еще один вид оплаты за проезд в автобусах Астаны.