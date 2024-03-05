Информационные табло общественного транспорта перестали работать в Астане
Опубликовано:
В Астане с сегодняшнего дня временно отключены от работы информационные табло общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "City Transportation Systems".
Как сообщает транспортная компания, с сегодняшнего дня произведено временное отключение информационных табло.
"Это связано с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизации диспетчеризации в Астане. По завершении сервисного обслуживания работа информационных табло возобновится", - сообщили в пресс-службе компании в аккаунте Instagram.
Конкретных сроков восстановления работы информационных табло в компании не уточнили.
Здесь же напомнили, что информацию о движении маршрутов можно отследить в приложениях Аvtobys, 2ГИС и Яндекс Карты.
Ранее в транспортной компании сообщали о временных сбоях в работе сервисов общественного транспорта в связи с переходом на единое время в Казахстане.
Напомним, в августе прошлого года управление транспорта Астаны анонсировало планы по внедрению дополнительного механизма оплаты проезда в автобусах. Планировалось отменить оплату посредством QR-кодов, чтобы граждане могли пользоваться только банковской карточкой.
Позже стало известно, что за проезд в общественном транспорте Астаны можно будет платить пятью разными способами, включая NFC и QR-коды.
В декабре прошлого года наблюдались сбои в процедуре оплаты в общественном транспорте города. Это, сообщили тогда в акимате, было связано с переходом на новую электронную систему оплаты.
К концу года в местном акимате сообщили о том, что в автобусах Астаны введен новый способ оплаты проезда - астанчане могли теперь оплатить проезд еще и посредством Bluetooth.
В феврале этого года был введен еще один вид оплаты за проезд в автобусах Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064530-informatsionnye-tablo-obschestvennogo-transporta-perestali-rabotat-v-astane/