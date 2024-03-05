Десятки домов подтопило талыми водами в области Жетісу (видео)

Жители села в Алакольском районе области Жетісу жалуются на бездействие акимата - дома подтопило, и это, по словам местных, происходит каждый год, передает телеканал "Алматы".

Как рассказали жители села Акжар журналистам, каждую весну они сталкиваются с одной и той же проблемой - их дома топит талыми водами с гор. После резкого потепления в прошлом месяце людям приходилось добираться до своих домов вплавь.

Житель поселка Абзалбек Жетписбаев рассказал, что из-за сырости и влаги стены и пол в нем покрылись большими трещинами. Жить в аварийном строении небезопасно, поэтому мужчине пришлось переселиться в стоявшую во дворе времянку.

"В этом году течет, в прошлом году текло. И годом ранее тоже. Сейчас у меня нет денег, чтобы отремонтировать дом. Я сказал акиму, чтобы он отвел воду дальше. Талая вода со всех гор стекается к нам в дом. Куда я пойду теперь? Живу вот во времянке", - возмущен Абзалбек Жетпысбаев.

Всего на улице Ондабая Оразова в селе Акжар расположены около больше 10 домов. И, по словам местных, каждой весной вода, текущая по оврагу, собирается именно на этом участке.

"В середине февраля резко потеплело. И вода, растаявшая, топила как летом. Приходилось почти вплавь через нее проходить. И школьники опаздывали из-за этого", - поделилась жительница села Акжар Женисгуль Кожагулова.

Между тем аким сельского округа заверил, что водный канал отведут от домов сельчан сразу после потепления. На месте акимат планирует построить новую трубу и возвести пешеходный мост. Многолетняя проблема сельчан возможно разрешится в этом году, заявил аким.

"Я приготовил трубу. В этом году мы ее установим и проведем по обочине дороги. Как только погода прояснится, мы начнем работать", - заверил аким Акжарского сельского округа Елес Жапаргалиев.

Всего в области Жетысу рискуют оказаться затопленными 31 населенный пункт. В них проживают около 20 тысяч человек. К слову, для борьбы с паводками сотрудники ДЧС заготовили 76 тонн мазута и около 4 000 тонн инертного материала.