Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни
Опубликовано:
В ближайшие дни ожидается небольшое повышение температуры до 5 градусов на севере, до 15 - на юге Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, 5-6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.
7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, за исключением восточных регионов страны. По Казахстану ожидается туман.
В эти дни ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0-5 мороза, в южной - 5-15 тепла.
Ранее сообщалось о том, какая погода ждет астанчан на этой неделе. На предстоящий праздник жителей и гостей Астаны ждет снегопад.
Осадки, но уже в виде дождя, ждут на праздничных выходных и жителей Алматы.
Дожди будут на выходных и в Шымкенте. В мегаполисе ожидается до 17 градусов тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064381-poteplenie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/