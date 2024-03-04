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Потепление ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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Цветок расцвел в снегу
Весна. Иллюстративное фото: rustamank/Getty Images

В ближайшие дни ожидается небольшое повышение температуры до 5 градусов на севере, до 15 - на юге Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, 5-6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.

7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра, за исключением восточных регионов страны. По Казахстану ожидается туман.

В эти дни ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0-5 мороза, в южной - 5-15 тепла.

Ранее сообщалось о том, какая погода ждет астанчан на этой неделе. На предстоящий праздник жителей и гостей Астаны ждет снегопад.

Осадки, но уже в виде дождя, ждут на праздничных выходных и жителей Алматы.

Дожди будут на выходных и в Шымкенте. В мегаполисе ожидается до 17 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064381-poteplenie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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