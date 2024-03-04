Штукатурка осыпалась в одной из школ Алматы после землетрясения
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Штукатурка осыпалась в одной из школ Алматы после сильного землетрясения, случившегося в городе, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили очевидцы.
Сообщается, что речь идет о Республиканской школе-интернате для одаренных детей имени Абая, которая располагается в Медеуском районе.
Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.
В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.
Также сообщалось, что Досаев собрал оперативный штаб, где обсуждаются дальнейшие действия при землетрясении.
Также мы рассказывали, как работает аэропорт после толчков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064323-shtukaturka-osypalas-v-odnoy-iz-shkol-almaty-posle-zemletryaseniya/