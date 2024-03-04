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Эзотерика

Как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях, рассказали в ДЧС Алматы

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Многоэтажные дома
Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ДЧС Алматы рассказали, как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях. Именно там подземные толчки ощущаются сильнее всего, передает корреспондент NUR.KZ.

Самое главное в такой ситуации - это сохранять спокойствие. Важно обозначить безопасные места в квартире. Как правило, это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, сообщают в ДЧС Алматы.

"Заранее необходимо обозначить безопасные места в квартире. Я рекомендую сесть вечером дома, всей семьей вместе с детьми определить это безопасное место, это около несущих стен. При первых толчках необходимо переждать на этом месте.

Как только они заканчиваются, не пользуясь лифтами, выйти на улицу, захватив с собой тревожный чемодан. В зимнее время в тревожном чемодане необходимо иметь теплые вещи", - сообщают спасатели.

При выходе на улицу необходимо отойти на безопасное расстояние от зданий и сооружений. Не стоять под балконами, отойти дальше от линий электропередач и деревьев. Далее рекомендуется проследовать в пункты временного размещения населения.

“В обязательном порядке в тревожном чемоданчике должен быть радиоприемник, по которому Департамент по чрезвычайным ситуациям будет передавать информацию по дальнейшим действиям для населения", - отмечают в ДЧС.

Специалисты рекомендуют жителям придерживаться следующих правил:

1. сохранять спокойствие, не паниковать;

2. не пользоваться лифтом и лестницей во время толчков, переждать дома, в помещении;

3. отойти от мебели, окон, люстры;

4. найти укрытие - “треугольники жизни” (занять место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен;

5. покинуть здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);

6. отключить воду, газ, электричество;

7. захватить “тревожный чемодан”, подготовленный заранее;

8. при эвакуации из здания держаться подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. быть готовым к повторным толчкам;

10. оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС города, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064318-kak-deystvovat-zhitelyam-verhnih-etazhey-pri-zemletryaseniyah-rasskazali-v-dchs-almaty/

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