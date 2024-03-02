Водители автобусов в Казахстане "помолодеют"

В Казахстане планируют снизить минимальный возраст водителей автобусов – об этом сообщил министр транспорта во время своей рабочей поездки в город Қонаев, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

На встрече министру транспорта Марату Карабаеву напомнили, что в прошлом году поднималось несколько важных вопросов, решение по которым Минтранс обещал в первом полугодии 2024-го.

Решение это касалось введения для областных автобусных парков облегченных условий в программы обновления техники, а также снижения требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D.

Однако депутаты мажилиса тогда не поддержали министерство – и вот теперь, как отмечает пресс-служба Министерства транспорта, эти вопросы инициировали заново.

Карабаев выразил надежду, что решение уже скоро примут.

"Мы надеемся, что в первом полугодии пройдем мажилис (согласование и внесение поправок в законы – прим. ред.) и к августу вопрос решится.

Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 – с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так.

Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении 3 лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер мажилиса парламента нас понял и поддержал", – сообщил министр.

Проблема нехватки водителей общественного транспорта стоит в Казахстане остро. Связана она, как заявляли эксперты еще в 2022 году, с поправками в Закон "О дорожном движении". Так, управлять автобусом сейчас можно лишь с 25 лет (ст. 74 Закона). При этом нужно иметь водительский стаж не менее 5 лет, 3 из которых – с категорией D1.

"Категория D1 – это микроавтобусы до 16 мест. К сожалению, сегодня на рынке труда практически отсутствует данная вакансия. То есть, соответственно, для водителя, чтобы получить категорию D, отсутствует возможность получить стаж", — пояснял директор центра квалификации специалистов транспорта ТОО "CTS" Нурлан Ильгундинов.

А после смертельного ДТП с автобусом, которое произошло в Алматы в декабре, власти заявили о необходимости отделить водителей общественного транспорта от пассажиров. Напомним, перед аварией женщину-водителя ударил один из пассажиров.

Несколько позже наш корреспондент попытался выяснить, с какими трудностями сталкиваются женщины-водители общественного транспорта.

Тем временем власти Алматы планируют "пересадить" как можно больше казахстанцев с личных авто на общественный транспорт. В акимате города уверяют: поездки на автобусах и метро выгоднее.