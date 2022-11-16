Упростить выдачу водительских прав просят в Казахстане из-за дефицита водителей

Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: polisia.kz

Казахстанские автопарки жалуются на острую нехватку водителей общественного транспорта, особенно заметно это в столице. Эксперты считают, что нехватка специалистов может быть связана с поправками в Закон "О дорожном движении".

По данным телеканала "Астана", в столичных автопарках работает более 15 тыс. водителей. Согласно трудовому кодексу, каждый из них должен работать не более 40 часов в неделю. Но в транспортной компании признаются, что сейчас из-за недостатка кадров фактически каждый водитель работает за троих. Для спокойного, неперегруженного графика не хватает еще тысячи специалистов.

"Во время пандемии коронавируса был отток водителей: порядка 400 человек (уволились - прим. ред.). Плюс к этому, на сегодня водители предпочитают работать в службах такси, частный извоз, либо востребована работа в Восточной и Западной Европе в качестве дальнобойщиков", — пояснил главный менеджер, руководитель департамента координации транспорта ТОО "CTS" Манарбек Калмукан.

Зарплата водителей общественного транспорта - от 300 до 600 тысяч тенге в месяц. Но сами водители считают: для такого перегруженного графика зарплата маленькая.

"Все уезжают в Европу, потому что в Астане работа тяжелая. Утром нужно рано вставать. Если смена начинается в 06:00, то вставать нужно в 4 утра: взять автобус, заправиться, поехать на конечную станцию", — сетует водитель Сембек Жукенов.

"Трудностей очень много. Некоторые водители работают сами, никто их не заменяет. Они устают, от этого и уходят. Зарплату не поднимают. Тем, у кого есть кредиты, ее не хватает. Из-за того, что работа трудная, молодежь не хочет работать здесь", — рассказывает его коллега Абай Култасов.

Эксперты считают, что желание садиться за руль отбивают и последние изменения в законодательстве. Согласно поправкам в "Закон о дорожном движении", управлять автобусом теперь можно лишь с 25 лет. При этом нужно иметь водительский стаж не менее 5 лет, 3 из которых - с категорией D1.

"Категория D1 - это микроавтобусы до 16 мест. К сожалению, сегодня на рынке труда практически отсутствует данная вакансия. То есть, соответственно, для водителя, чтобы получить категорию D, отсутствует возможность получить стаж", — пояснил директор центра квалификации специалистов транспорта ТОО "CTS" Нурлан Ильгундинов.

В палате предпринимателей "Атамекен" предлагают упростить выдачу водительских удостоверений для желающих водить автобус - снизить возрастные ограничения по стажу работы и по возрасту. По их словам, это решит проблему дефицита кадров.

"Мы предлагаем пересмотреть данные критерии, поскольку возрастные ограничения жесткие в настоящий момент. Но при этом усилить программу обучения для претендентов, которые будут получать водительское удостоверение категории D. Мы данный вопрос с МВД отрабатываем уже порядка 3-4 лет. До 22 лет мы предлагаем, но МВД пока в настоящее время поддерживает до 23", — сообщил управляющий директор департамента логистики и перевозок НПП РК "Атамекен" Мурат Амрин.

Помимо дефицита кадров в столичном парке не хватает и 400 автобусов, добавили в департаменте координации транспорта. Пока обе эти проблемы не будут решены, астанчанам придется дольше стоять на остановках или тратиться на такси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997336-uprostit-vydachu-voditelskih-prav-prosyat-v-kazahstane-iz-za-defitsita-voditeley/