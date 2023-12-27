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Алматинцев вновь хотят "пересадить" с личных авто на общественный транспорт

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Общественный транспорт
Общественный транспорт. Фото: акимат Алматы

Жителей Алматы вновь предложили "пересадить" с личных авто на общественный транспорт, увеличив количество поездок. В акимате города уверяют - поездки на автобусах и метро выгоднее, передает NUR.KZ.

"Пересадить с авто"

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин, презентуя мастер-план города депутатам маслихата и экспертному сообществу, сообщил, что нужно выстроить гармоничный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей».

Цель мастер-плана – повысить городскую мобильность Алматы и до 2030 года увеличить на 64% количество поездок в общественном транспорте, переключив население с личных авто.

"Для принятия системных мер в мае текущего года мы утвердили Генеральный план города Алматы до 2040 года, который заложил основу пространственного и, в частности, транспортного развития. Генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий по улучшению городской мобильности Алматы, в том числе разработка транспортного каркаса города", – сказал Аскар Амрин.

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Внедрение транспортного каркаса начнется в 2024 году с создания выделенной транспортной линии и благоустройства проспекта Райымбека.

Между тем, результаты мониторинга показали: несмотря на относительную финансовую доступность общественного транспорта, он не пользуется популярностью у алматинцев. Одной из причин является переполненность автобусов и троллейбусов в час пик.

При этом доля ежемесячных затрат на поездки в общественном транспорте в Алматы составляет 2% от заработной платы.

"В исследовании отмечается, что ездить в автобусах, троллейбусах и метро финансово выгоднее, чем на личном авто при поездках более чем на 4 км", - говорится в сообщении акимата.

Помимо этого, в акимате отмечают, что отдаленность остановок от мест притяжения трафика снижает привлекательность автобусного сообщения. Районы севернее Райымбека не имеют прямого доступа к метро или другому выделенному транспорту.

В качестве решения планируется продлить линию метро до западной границы города, обеспечить 100-й охват населения остановками, экологичность транспорта – до 90-100%, сократить время на пересадку пассажиров, включая время ожидания на остановке, до 2-8 минут и другое.

Строительство LRT

Для решения проблем предлагается развивать скоростной общественный транспорт, как BRT, LRT и метро, чтобы охватить три четверти жилых территорий города. В остальные части города планируется запустить подвозящие маршруты, которые будут за 10–15 минут доставлять жителей до ближайшей остановки скоростного транспорта.

Кроме того, к 2027 году планируется построить новую систему скоростного трамвая LRT. Он пройдет по улицам Момышулы, Толе би и проспекту Райымбека до восточной границы города.

А существующая линия метро будет дотянута до западной границы Алматы.

Что касается BRT, то оценочный парк подвижного состава – автобусы, электробусы, троллейбусы – составляет 3,9 тыс. единиц. Предполагается расширение пассажирской инфраструктуры до 1245 остановок с действующих 1208.

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Также в следующем году будет разработано и внедрено новое тарифное меню, предполагающее больше вариантов оплаты проезда. В них будут входить разовые билеты, абонементы, а также бесплатная пересадка с одного маршрута на другой в рамках поездки. Автобусные маршруты планируется сделать регулярнее и чаще.

Транспортный каркас

В целом, как отмечают в акимате, до 40% передвижений по Алматы формируют 10 внешних транспортных направлений. Поток транспорта по ним превышает 310 тыс. автомобилей в сутки.

Наиболее востребованными трассами являются Первомайская и Ташкентский тракт, которые ежедневно пропускают около 50 тыс. автомобилей. Менее популярные – Илийский тракт и Алатауская трасса – там проезжает от 8 до 16 тыс. машин. При этом доля легкового транспорта, въезжающего в город, составляет примерно 90%, автобусов – 2%.

"Согласно оценке специалистов, транспортный каркас сбалансирует пассажиропотоки для передвижений в общественном транспорте и личных автомобилях и позволит установить соотношение на уровне 0,9–1,2 млн человек. С учетом этой характеристики и плотности населения в мегаполисе сформирована Стратегия развития Алматы до 2050 года. В настоящее время в городе выделены 9 основных зон, где сконцентрировано 74% населения", – говорят в акимате.

Модель транспортного каркаса формируется на основе анализа наиболее и наименее привлекательных зон в городе, а также концентрации рабочих мест, сообщили разработчики. При выборе варианта каркаса будут учтены и другие точки притяжения: крупные торговые центры и рынки, транспортные хабы, природные, культурные, спортивные и образовательные объекты.

Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Реконструкция дорог

Между тем, транспортный каркас Алматы предполагает развитую транспортную инфраструктуру из 28 коридоров протяженностью 168 км в центральной части и 30 коридоров в 186 км – на периферии.

Его реализация потребует инфраструктурных изменений: частичная пробивка улиц, расширение коридоров, связанность участков. В центральной части города работы запланированы на 19 км дорог, в периферийной – на 54 км, 47 км из которых уже предусмотрены Генпланом.

Создание полицентров

Также транспортный каркас предполагает формирование пяти новых полицентров, которые объединит сеть общественного транспорта.

"На границах города будут построены три больших транспортно-пересадочных узла: ТПУ "Барлык", ТПУ "Восточный" на Кульджинском тракте и ТПУ "Север" в районе Гейт-Сити. Это позволит жителям, приезжающим из области, оставлять свои автомобили на специальных перехватывающих парковках и воспользоваться общественным транспортом, значительно снизив нагрузку на дороги города", – говорят в акимате.

Сам город будет поделен на пять зон в течение двух лет.

Полицентр "Северный" – это территория, прилегающая к железнодорожной станции Алматы-1. Там будет развиваться сфера услуг, в застройках первые этажи будут переданы в аренду малому бизнесу, улицы сделают более плотными, построят скверы, оборудуют места отдыха вдоль БАКа, на территории бывшего "Зеленстроя", рощи Баума.

Полицентр "Западный" будет расположен в районе нового железнодорожного вокзала Алматы-3 и транспортного хаба в поселке Боралдай. Здесь будет проведена вся необходимая инфраструктура, в том числе, вокруг этнографического парка "Сакские курганы". Планируется построить линейный рекреационный парк площадью 90 га, новый многопрофильный больничный комплекс, центр настольного тенниса и другое.

«Юго-западный" полицентр – в районе проспекта Райымбека и пробиваемой улицы Алатау. В этом месте разместятся мини-промышленные парки, объекты торговли и логистики, административно-деловые центры.

«Исторический центр" включает в себя часть Медеуского района, "золотой квадрат" в границах улиц Байтурсынова – проспект Абая – Зенкова – Жибек Жолы. Здесь не будет промышленных предприятий, а здания историко-культурной значимости будут отреставрированы. В целом продолжится благоустройство этого полицентра, появится больше велополос и велодорожек, много парковочных мест.

Пятый полицентр "Восточные ворота" – район Талгарского и Кульджинского трактов. Здесь расположится логистический хаб Алматы, будут построены станция LRTи линия BRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052891-almatintsev-vnov-hotyat-peresadit-s-lichnyh-avto-na-obschestvennyy-transport/

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