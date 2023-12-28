"Бывает, грубят": о работе водителем общественного транспорта рассказали женщины

В ТОО "Алматыэлектротранс" трудится 79 женщин-водителей. Большинство из них - за рулем троллейбусов. Почему они выбрали эту профессию и с каким трудностями сталкиваются, узнал корреспондент NUR.KZ.

Аяулым Молдашбай четвертый год за рулем автобуса. Она - единственная женщина на маршруте №73. До этого Аяулым восемь лет водила троллейбус: нарабатывала необходимый стаж, чтобы пересесть на водительское кресло автобуса, о котором мечтала с раннего детства.

"Мой папа - водитель автобуса. Я с ним несколько раз ездила в детстве. Поэтому я всегда мечтала водить именно автобус. Мне моя работа очень нравится. Я собираюсь на нее как на праздник. Коллектив очень хороший и начальство, все уважают друг друга", - отмечает Аяулым.

Аяулым Молдашбай. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Работать Аяулым не тяжело, говорит, каждый рабочий день для нее в радость. А на стереотипные высказывания о женщинах за рулем только улыбается и ловко крутит баранку.

Семья поддерживает и гордится ее профессией. Единственное - после недавней трагедии, в которой пассажир ударил женщину-водителя, стали немного беспокоиться за Аяулым, особенно ее дочь.

Аяулым Молдашбай. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Реакция, конечно, была страшная. Это ужасная трагедия. Хотелось бы, чтобы пассажиры были чуть-чуть повежливее. Бывает, что очень грубят, когда едем. Но такое редко.

Мои пассажиры, в основном, - пожилые люди. Они хвалят. Мы же из троллейбуса пришли, а в троллейбусе очень плавно педаль нажимается. Они хвалят, что я очень плавно вожу и аккуратно. Есть постоянные клиенты, которые узнают. Благодарят, говорят, что симпатичная девушка, Айкой называют", - рассказывает Аяулым Молдашбай.

Аяулым Молдашбай. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доброжелательные пассажиры часто попадаются и водителю Наталье Дерр. Женщина вот уже 21 год водит троллейбус, последние 12 лет трудится на маршруте №1. Большая часть пассажиров - пенсионеры и заводчане, которых Наталья возит уже много лет. Но встречаются порой и малоприятные личности.

"Есть пассажиры, которые дарят цветы, шоколадки, конфеты, яблоки. Один пассажир нашей водительнице с маршрута недавно даже стихотворение написал. На той неделе два пассажира подарили мне кружки на Новый год.

Наталья Дерр. Фото: из личного архива

Но бывают, конечно, и конфликтные пассажиры. В таком случае я вызываю полицию. Но такого давно не было. Например, лет 5 назад два пассажира зашли с пакетом пива, начали мне хамить. Требовали остановить там, где они скажут. Я их пыталась успокоить - они не поняли. Я остановила троллейбус и вызвала "102". Их забрали", - рассказывает Наталья.

У Натальи два диплома, но по специальности женщина не работала. Ее знакомство с дорогой началось, когда Наталья получила водительские права. На легковом авто ездила очень плохо, вспоминает женщина.

Водитель троллейбуса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Однажды ехала в транспорте и висело объявление о наборе на курсы водителей троллейбусов. И я сказала, что буду водителем троллейбуса. Мне говорили, что я не смогу, что это очень тяжелая работа, тем более зная, как я вожу легковую (легковой автомобиль - прим. ред.). Я отучилась и доказала им и самой себе, что я могу быть водителем троллейбуса и большая машина для меня - не помеха. Сейчас я могу водить и автобус", - с гордостью рассказывает Наталья.

А потом и легковой автомобиль стал не интересен. Сейчас больше всего женщине нравятся утренние и вечерние рейсы, когда на дорогах почти никого. А если еще и за окном троллейбуса снегопад, то ощущения просто волшебные, говорит Наталья.

Водитель троллейбуса. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Обе водительницы, истории которых мы рассказали, работают без кондукторов. Говорят, что необходимости в них нет. А вот контроллеры напротив, нужны. Было бы хорошо увеличить их численность, считает Наталья. Сами водители оплату за проезд не проверяют, потому что нужно быть сосредоточенной на дороге и не отвлекаться.

Помимо конфликтных пассажиров сложность на дороге представляют пробки и автомобили, занимающие автобусную полосу.

Автобусы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, жителей Алматы вновь предложили "пересадить" с личных авто на общественный транспорт, увеличив количество поездок. В акимате города уверяют: поездки на автобусах и метро выгоднее.