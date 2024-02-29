"Я почувствовал удар": замглавы МНЭ рассказал, ощутил ли повышение цен на комуслуги

Сегодня в кулуарах сената вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков ответил, как на него повлияло повышение тарифов на комуслуги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы все плательщики комуслуг – и чиновники, и журналисты, и все население. Мы все платим комуслуги, конечно, все заметили, что повысились. Опять же говорю, когда мы говорим про 20-25% (повышение – прим. ред.), это в среднем, у нас разные виды тарифов – на воду горячую, холодную, отопление, электроэнергию, множество видов регулируемых тарифов.

У нас есть разные регионы – в некоторых регионах больше повысился тариф, в некоторых – меньше. Понятно, что из-за этого некоторые увидели большие суммы в коммунальном чеке, некоторые – меньше", – заявил вице-министр экономики Тимур Жаксылыков.

Он добавил, что поднятие тарифов было вынужденной мерой, поскольку система комуслуг уже не могла работать без повышения.

"Они находятся на грани. Для того, чтобы проводился ремонт, чтобы обновлялось, нужны средства. Они получаются из тарифа – тот тариф, который был, не позволял ввести обновление", – добавил вице-министр.

Замглавы МНЭ также спросили, ощутил ли он повышение тарифов, и сколько он платит за комуслуги.

"Я почувствовал удар. Имею право не говорить, сколько я платил и плачу теперь", – ответил он.

Напомним, о том, что с этого года в Казахстане повысятся тарифы на электроэнергию стало известно еще в прошлом году. В начале декабря в Минэнерго повышение объяснили увеличением не зависящих от компаний затрат, например, расходов на топливо (уголь, газ) и их транспортировку.

Позже в МНЭ подробно объясняли, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Алматы.

В середине января представители ТОО "Астанаэнергосбыт" сообщили, что планируют поднять цены на электроэнергию на 30% по городу. А в конце месяца глава Министерства водных ресурсов и ирригации рассказал о планах повысить тарифы на воду для автомоек.

В середине февраля столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий ответил на возмущения астанчан о завышенных счетах на комуслуги.