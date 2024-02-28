Четыре руководителя, пять замов: кого наказали за несработавшее оповещение о толчках в Алматы

В МЧС рассказали, кого из сотрудников Департамента по ЧС Алматы наказали за несработавшую систему оповещения людей во время январского землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

"По результатам проведенного служебного расследования МЧС по факту ненадлежащего реагирования подразделений при землетрясении в Алматы 14 сотрудников, в том числе, четыре руководителя министерства, а также пять их заместителей, один руководитель подведомственной организации, руководитель территориального подразделения и его заместитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В отношений двоих руководителей МЧС и ДЧС ограничились ранним наложенным взысканием", - сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня замглавы МЧС в кулуарах мажилиса сообщил, что сотрудники ДЧС понесли наказание за несработавшую систему оповещения людей во время сильного землетрясения в Алматы.

Землетрясение в Алматы

В ночь с 22 на 23 января, сразу после полуночи, алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.