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"Приходится бросать семью": фермеры вновь рискуют остаться без урожая на юге Казахстана (видео)

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Село Болтирик
Село Болтирик. Фото: almaty.tv

Фермеры из Жамбылской области могут в этом году остаться без урожая из-за дефицита воды - в области никак не закончат реконструкцию оросительной системы, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, в сельском округе Дулат в Шуском районе много лет выращивали бахчевые культуры, этим местные жители зарабатывали себе на жизнь. Однако уже шесть лет подряд вместо прибыли фермеры несут лишь убытки.

"Раньше мы получали 60-65 тонн арбузов и дынь с гектара земли. Вот уже 6 лет ничего не сажаем. Приходиться в сезон арендовать поле в другом селе, бросать семью и работать там, чтобы хоть как-то прокормиться", - рассказал житель села Болтирик Жасулан Рахат.

Реконструкция нескольких оросительных каналов должна была решить проблему дефицита воды. Но амбициозный проект превратился в долгострой, сетуют крестьяне.

"Мы теряем основной заработок. На этих полях остается только косить траву. Продаем по 1500-2000 тенге за тюк сена", - говорит другой сельчанин Манат Бекетаев.

15 каналов, несущих в поля живительную влагу, начали восстанавливать в далеком 2017 году. На эти цели из средств Всемирного банка государство заняло почти 5 миллиардов тенге.

На первом этапе за реализацию масштабного проекта взялась иностранная компания. Позже ее передали другим подрядчикам, но из-за подорожания стройматериалов работы приостановили. На тот момент так и не достроили 12 каналов. В подрядной организации заявили, что для завершения проекта не хватает 980 млн тенге.

"На 5 каналах должны были построить 128 сооружений. Сейчас корректируем проекты. В Комитете водных ресурсов пообещали, что вопрос будет решен до 15 марта. Тогда работы продолжатся", - сообщила заместитель директора областного филиала РГП "Казводхоз" Галия Зарубаева.

Между тем местные власти предупреждают, что строительство водоканалов, вероятно, не завершится к началу поливного сезона. Фермерам настоятельно рекомендуют в этом году не сажать бахчевые культуры.

"В профильное Министерство направили письма о скорейшем завершении всех проектов. Кроме того, ведем разъяснительную работу с фермерскими хозяйствами и сельской администрацией.

Просим заменить сельхозкультуры на те, что не требуют большого количества водных ресурсов", - сказал руководитель Шуского районного отдела сельского хозяйства Кайсар Куттыбеков.

В трех районах Жамбылской области в капитальном ремонте нуждаются почти 50 оросительных каналов протяженностью 115 километров. Отмечается, что работы в Кордайском и Жамбылском районах завершены.

По данным "Казводхоза", на модернизацию ирригационной системы направили свыше 9 миллиардов тенге.

Нехватка поливной воды в Казахстане

Напомним, в середине августа прошлого года сообщалось, что в этом году фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

В Минэкологии заявляли, что причина недостатка воды в том, что она перестала поступать из Кыргызстана. При этом вице-министр подчеркивал, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Через несколько дней в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Тогда же в шести районах Жамбылской области объявили режим ЧС из-за дефицита воды. Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

Добавим также, что в ноябре в Бишкеке состоялась встреча, по итогам которой Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063379-prihoditsya-brosat-semyu-fermery-vnov-riskuyut-ostatsya-bez-urozhaya-na-yuge-kazahstana-video/

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