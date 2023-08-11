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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Сложилась критическая ситуация": юг Казахстана остался без поливной воды из Кыргызстана

Опубликовано:

Вода льется из трубы
Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин прибыл в Жамбылскую область, где сейчас наблюдается сложная ситуация с водой, сообщается на сайте Минэкологии.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 9 августа по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн кубометров, что на 144,8 млн кубометров меньше, чем в августе прошлого года. Вода из Таласа в водохранилище фактически не подается.

"В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубометров/сек для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас", - сообщили в Минэкологии.

Чтобы увеличить объемы поступления воды в Талас, здесь проводят очистку коллекторно-дренажных сетей вдоль границы. Данные меры позволят методом водооборота минимизировать потери урожая, поясняют в ведомстве.

Сейчас вода из Таласского гидроузла поступает в два района - Жамбылский и Байзакский. Таласский район полностью отключен от полива.

"Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы", - говорится в сообщении министерства.

Кордайский и Мергенский районы обеспечиваются водой из бассейна реки Шу.

"Основная проблема в водообеспечении сложилась по каналу ГМК Кордайского района, под которым подвешено 28 тыс. гектаров орошаемых земель.

Потребность данного канала в августе составляет 14 кубометров/сек, но фактически подается от 7 до 6 кубометров/сек, с колебаниями в сторону уменьшения.

При этом расход составляет 6,7 кубометров/сек, и при таком расходе регулировать водораспределение на 60 км канала практически невозможно", - рассказали в Минэкологии.

Из-за нехватки воды нижерасположенные сельские округа - Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района - отключены от полива.

По каналу ЗБЧК Меркенского района вода из Кыргызстана не поступает уже последние 4-5 лет. Под ним подвешено порядка 10 тыс. га орошаемых земель. Для выхода из этой ситуации филиал производит подпитку канала ЗБЧК из внутренних источников - рек Аспара и Меркенка.

"Учитывая сложившуюся критическую ситуацию по водообеспечению и во избежание социальной напряженности, в указанных районах по поручению премьер-министра Смаилова была создана межведомственная комиссия, которая с 18 по 20 июля произвела визуальный осмотр посевных площадей Кордайского, Байзакского и Таласского районов.

Осмотр подтвердил данные о неблагоприятной ситуации, сложившейся на полях из-за недостаточного поступления поливной воды со стороны Кыргызской Республики.

По итогам работы рабочих групп будут внесены соответствующие предложения о выделении компенсаций сельхозпроизводителям, получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников", - сообщили в министерстве.

Вице-министр подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.

"Мы ежегодно поднимаем эту проблему, предлагая сократить посевы влаголюбивых культур, переходить на влагосберегающие технологии, соблюдению севооборотов, режимов орошения и прочих мелиоративных мер", - заявил Азидуллин.

Он добавил, что в регионе проведут инвентаризацию орошаемых земель и разработают специальную карту, чтобы рассчитать необходимый объем подачи воды на следующий год.

Отметим, в этом году в Казахстане осложнилась ситуация с водой. Так, проблемы с водоснабжением испытали на себе жители столицы, где в марте из-за этого были введены ограничения. На проблемы с доступом к воде президенту жаловалась и жительница Мангистауской области.

В мае премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения.

На фоне этого сенатор Закиржан Кузиев высказал идею создать в Казахстане отдельное Министерство водных ресурсов для решения проблем с водоснабжением в стране. Депутат считает, что спасти фермеров смогут новые ирригационные сети с закольцованным циклом.

Тогда же, в мае, Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия - Китай" в КНР, также высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032087-defitsit-vody-na-yuge-kazahstana-v-minekologii-zayavili-chto-voda-iz-kyrgyzstana-perestala-postupat/

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