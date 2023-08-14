Прекращение подачи воды в Казахстан объяснили в Кыргызстане

Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

На прошлой неделе Минэкологии Казахстана заявило о прекращении подачи воды из Кыргызстана в Жамбылскую область. В Минсельхозе КР прокомментировали ситуацию изданию 24.kg.

Как заявили в ведомстве, обычно вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, которые разрабатываются ежегодно до начала вегетационного периода и подписываются с сопредседателями Чу-Таласской водохозяйственной комиссии.

"Но в 2023 году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников", — говорится в сообщении Минсельхоза.

17-19 июля в Бишкеке состоялась встреча представителей Кыргызстана и Казахстана по решению вопросов вододеления по рекам Чу и Талас. Тогда Казахстан сообщал о тяжелой обстановке в бассейне реки Талас с подачей поливной воды водопользователям Жамбылской области и обратился с просьбой об ее увеличении с Кировского водохранилища с 18 июля по 31 июля до 45 кубических метров в секунду.

В ведомстве уточнили, что по подписанному графику казахстанский регион должен был получать 40.0 кубометров в секунду.

"Кыргызстанская сторона проинформировала об аналогичной тяжелой ситуации с поливами в Чуйской и Таласской областях, где были созданы штабы в связи с маловодием, разработаны графики водооборота для обеспечения поливной водой водопотребителей и уведомило казахскую сторону, что при расходе 45,0 кубометров в секунду к 1 августа текущего года доля Казахстана составляет всего 3,54 миллиона кубометров, который при расходе 10,0 кубометров в секунду будет исчерпан к 4 августа 2023-го.

Несмотря на приведенные расчеты и доводы, казахская сторона не отказалась от своей просьбы. При этом кыргызская сторона экономила свой лимит водозабора путем введения графика водооборотов, хотя фермеры Кыргызстана также остро нуждались в поливной воде. Нужно отметить, что вплоть до сегодняшнего дня водность источников Таласской долины остается очень низкой", — проинформировали в Минсельхозе Кыргызстана.

По итогам встречи был подписан протокол, согласно которому, начиная со второй декады августа вода казахской стороне не будет подаваться. При этом было оговорено, что при условии увеличения приточности в Кировское водохранилище будет рассмотрен сбор воды Республики Казахстан.

"К сожалению, на сегодняшний день поток воды в водохранилище составляет всего 1.0 кубометр в секунду, увеличение приточности не наблюдается, в 2022 году поступление воды составляло 13,7 кубометра в секунду. Необходимо отметить, что у Казахстана есть возможность получать воду из русла Таласа по коллекторно-дренажной сети вдоль государственной границы в размере от 5 до 8 кубометров в секунду", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Жамбылской области наблюдается сложная ситуация с поливной водой. Несколько районов отключили от полива, из-за чего фермеры несут убытки, под угрозой урожай лука и сахарной свеклы.

В Минэкологии заявляли, что причина недостатка воды в том, что она перестала поступать из Кыргызстана. При этом вице-министр подчеркивал, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032300-prekraschenie-podachi-vody-v-kazahstan-obyasnili-v-kyrgyzstane/