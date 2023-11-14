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Казахстан договорился с Кыргызстаном о подаче воды в Жамбылскую область

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Вода льется из трубы, орошая поле
Поливная вода. Иллюстративное фото: zms / Getty Images

В Бишкеке состоялась встреча, по итогам которой Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды для орошаемых земель в Жамбылской области.

В Бишкеке состоялась двусторонняя встреча, интересы Казахстана на которой отстаивал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. В итоге было принято решение о проведении мероприятий по восстановлению водоподачи по каналу "Туйте" на реке Талас.

Также Казахстан предложил внести в перечень водохозяйственных объектов межгосударственного пользования каналы "Акмолда", "Каратаки" и "Томентамга" с сооружениями на реке Куркуреусу, канал "Колос" на реке Шу и канал "Кож" с сооружениями на реке Талас.

В министерстве напомнили, что на встрече с коллегами из стран Центральной Азии в Узбекистане Нуржигитов договорился о подаче 11,1 кубокилометра воды в Туркестанскую и Кызылординскую области до 1 апреля, из них 1,6 млрд кубометров воды – в Аральское море.

Нехватка воды на юге Казахстана

В августе стало известно, что в Жамбылской области возникла нехватки поливной воды. Из-за этого под угрозой оказался урожай фермеров. В Минэкологии сообщили, что начали переговоры с Кыргызстаном по подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 кубометров/сек для поддержания работы Жамбылской ГРЭС, а также экологического попуска в русле реки Талас.

Регион также посещал премьер-министр Алихан Смаилов. Тогда глава правительства сообщил пострадавшим аграриям, что прорабатывается вопрос о возмещении их затрат.

Ситуацию позже прокомментировало Министерство сельского хозяйства Кыргызстана.

Между тем казахстанские аграрии попросили ввести режим ЧС в Жамбылской области. Отмечалось, что из-за нехватки воды они понесли колоссальные убытки.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе был введен 22 августа. Вскоре стало известно, что фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге.

В сентябре пострадавшим аграриям Жамбылской области выделили более 3,6 млрд тенге на возмещение затрат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2045715-kazahstan-dogovorilsya-s-kyrgyzstanom-o-podache-vody-v-zhambylskuyu-oblast/

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