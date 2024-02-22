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Как будут спасать алматинцев в случае сильного землетрясения, рассказали в МЧС

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Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, как будут спасать алматинцев в случае, если в городе произойдет разрушительное землетрясение, передает корреспондент NUR.KZ.

На вопрос NUR.KZ о том, какое количество спасателей будет задействовано в случае разрушительного землетрясения в Алматы или регионе, в МЧС сообщили, что на сегодняшний день имеется утвержденная группировка сил и средств центральных и местных исполнительных органов, привлекаемых для ликвидации последствий разрушительных землетрясений на территории Казахстана.

Так, количество человек, кто будет участвовать в ликвидации последствий, то есть, разборе завалов и спасении алматинцев, составит 278 878 человек. Также может быть привлечено 48 715 единиц техники.

"В системе МЧС служат спасатели, кинологи, пожарные, медицинские работники, психологи, летчики, в том числе спасатели международного класса, которые проводили работы по ликвидации последствий после землетрясения. К примеру, 1999 и 2023 годы – Турецкая Республика, 2023 год – Республика Афганистан", заявили в Министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что на помощь могут прийти и спасатели из других стран.

"На сегодняшний день Казахстаном заключены 38 международных договоров в сфере гражданской защиты, из которых с приграничными странами, в том числе, и по Каспийскому морю, подписаны Соглашения о сотрудничестве в области ЧС как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Из них 22 соглашения являются двусторонними", заявили в Министерстве.

Напомним, завтра в Алматы проведут сейсмотренировку для жителей и гостей города.

В ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062446-kak-budut-spasat-almatintsev-v-sluchae-silnogo-zemletryaseniya-rasskazali-v-mchs/

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