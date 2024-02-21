Почти 20 дорог перекрыли в Казахстане из-за непогоды: где не стоит выезжать на трассы

В Казахстане из-за непогоды на данный момент перекрыто 17 участков на автодорогах республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Сообщается, что по состоянию на 20:00 21 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения транспорта, которое действует на 17 автодорогах республиканского значения в 6 областях Казахстана.

Так, в Области Абай закрыто 6 автодорог общей протяженностью 1841 км из-за понижения температуры до -30 градусов:

"Омск-Майкапчагай" - уч. гр.Павлодарской обл. - с.Богаз;

"Караганда-Аягуз-Богаз" - уч. гр.Карагандинской обл. - с.Богаз;

"Алматы-Усть-Каменогорск" - уч. г.Аягуз - гр.ВКО;

"Усть-Каменогорск-Семей" - уч. гр.ВКО - г.Семей;

"Семей-Кайнар" - уч.г.Семей - с.Кайнар;

"Семей-гр.РФ" - уч. г.Семей - гр.РФ.

(для дизельных и общественных видов автотранспорта)

В Восточно-Казахстанской области – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км (причина - понижение температуры воздуха до -45 градусов, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин):

По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);

"Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 км (понижение температуры воздуха в Абайской области):

"Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Каркаралинск - гр.Абайской обл (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

"Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.- г.Аркалык (для всех видов автотранспорта)

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 км (понижение температуры воздуха в Абайской области):

"Омск-Майкапчагай" уч. п.Кенжеколь- гр.Абайской обл (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха):