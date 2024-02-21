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Почти 20 дорог перекрыли в Казахстане из-за непогоды: где не стоит выезжать на трассы

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Зимняя дорога
Зимняя дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане из-за непогоды на данный момент перекрыто 17 участков на автодорогах республиканского значения, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Сообщается, что по состоянию на 20:00 21 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения транспорта, которое действует на 17 автодорогах республиканского значения в 6 областях Казахстана.

Так, в Области Абай закрыто 6 автодорог общей протяженностью 1841 км из-за понижения температуры до -30 градусов:

  • "Омск-Майкапчагай" - уч. гр.Павлодарской обл. - с.Богаз;
  • "Караганда-Аягуз-Богаз" - уч. гр.Карагандинской обл. - с.Богаз;
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" - уч. г.Аягуз - гр.ВКО;
  • "Усть-Каменогорск-Семей" - уч. гр.ВКО - г.Семей;
  • "Семей-Кайнар" - уч.г.Семей - с.Кайнар;
  • "Семей-гр.РФ" - уч. г.Семей - гр.РФ.

(для дизельных и общественных видов автотранспорта)

В Восточно-Казахстанской области – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км (причина - понижение температуры воздуха до -45 градусов, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин):

  • По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
  • "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 км (понижение температуры воздуха в Абайской области):

  • "Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Каркаралинск - гр.Абайской обл (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). 

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

  • "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.- г.Аркалык (для всех видов автотранспорта)

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 км (понижение температуры воздуха в Абайской области):

  • "Омск-Майкапчагай" уч. п.Кенжеколь- гр.Абайской обл (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (сильный ветер, понижение температуры воздуха):

  • "Жезказган-Петропавловск" - п.Улытау - гр.Костанайской обл. (для всех видов)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062272-pochti-20-dorog-perekryli-v-kazahstane-iz-za-nepogody-kuda-ne-stoit-vyezzhat/

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