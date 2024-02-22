До -29 градусов опустится температура в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в четверг, 22 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики тоже прогнозируют пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до -16 градусов, ночью температура снизится до -29 градусов. Скорость ветра – 2,9 м/с.

В Шымкенте сегодня облачно и без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.