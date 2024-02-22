Школьников Астаны и ряда других городов отправили на дистанционку
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Школьники и студенты колледжей Астаны, а также ряда других городов сегодня, 22 февраля, переводятся на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ.
По данным городского центра мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата, учащиеся 0-9 классов первой смены в Астане переводятся на дистанционку.
По данным отдела образования Семея, 22 февраля из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 0 -11 классов 1-смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.
В ДЧС ВКО сообщили, что в связи понижением температуры наружного воздуха занятия переводятся на дистанционный формат обучения с 0 по 11 классы в следующих районах: Алтай, Шемонаихинский район, Глубоковский район, Курчумский район, Катон-Карагайский район, Тарбагатайский район, район Самар, Зайсанский район. А также в Риддере и Усть-Каменогорске.
Учащиеся первой смены 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей переводятся на онлайн-формат обучения в Костанае, где ожидается до -30 градусов.
22 февраля 2024 года в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены:
- 1-4 классы 51 школы Урджарского района переведены на дистанционный формат обучения. . Учащихся 5-11 классы 51 школы Урджарского района учатся в штатном режиме
- ️1-11 классы всех школ Жарминского, Абайского, Аксуатского, Аягузского, Бескарагайского, Кокпектинского, Бородулихинского района, города Курчатов, Семей переведены на дистанционный формат обучения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062294-shkolnikov-astany-i-ryada-drugih-gorodov-otpravili-na-distantsionku/