Школьников Астаны и ряда других городов отправили на дистанционку

Школьники и студенты колледжей Астаны, а также ряда других городов сегодня, 22 февраля, переводятся на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ.

По данным городского центра мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата, учащиеся 0-9 классов первой смены в Астане переводятся на дистанционку.

По данным отдела образования Семея, 22 февраля из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 0 -11 классов 1-смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

В ДЧС ВКО сообщили, что в связи понижением температуры наружного воздуха занятия переводятся на дистанционный формат обучения с 0 по 11 классы в следующих районах: Алтай, Шемонаихинский район, Глубоковский район, Курчумский район, Катон-Карагайский район, Тарбагатайский район, район Самар, Зайсанский район. А также в Риддере и Усть-Каменогорске.

Учащиеся первой смены 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей переводятся на онлайн-формат обучения в Костанае, где ожидается до -30 градусов.

22 февраля 2024 года в области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены: