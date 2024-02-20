Эвакуируют тяжелой техникой и авиацией: что творится в регионах Казахстана из-за морозов (видео)

В ряде регионов Казахстана уже несколько дней бушуют морозы и метели. Казахстанцев массово вызволяют из снежной блокады. Как работают спасатели, показывает сайт телеканала КТК.

Самая тяжелая ситуация, как отмечают корреспонденты, – на востоке страны. Спасать людей от холодной смерти приходится в условиях режима ЧС, объявленного из-за мощного снегопада.

В области Абай заложников снежных заторов и заметенных дорог вызволяют круглые сутки. Спасатели задействуют технику высокой проходимости и даже вертолеты. Спасено уже больше 400 человек.

Лютого холода не выдержал подвесной мост в Семее. В акимате официально подтвердили, что деформационный шов на путепроводе треснул из-за 30-градусных морозов. Эксперты успокаивают местных, утверждая, что разрыв хоть и растянулся на 750 метров, угрозы он не несет.

В некоторых районах продолжает действовать объявленный властями режим ЧС.

"В Кокпектинском районе области Абай введен и все еще сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Полицейские в связи с понижением температуры на постоянной основе дежурят на блокпостах, ограничивая движение транспортных средств.

В настоящее время ограничение действует на транспортные средства на дизельном топливе и пассажирский транспорт", – отметила глава Управления имиджевой работы и внутренних коммуникаций ДП области Абай Дина Амренова.

В ВКО из-за морозов, которые на востоке страны местами доходят до -45 градусов, ночью практически на всех трассах приходится останавливать движение. Отдаленные аулы и вовсе блокированы: дороги завалены снегом.

В Маракольском районе двоих детей доставить в больницу смог только вездеход.

В Карагандинской области мужчина на снегоходе отправился искать скот в степи, но у него закончился бензин. Ранее сообщалось, что поиски мужчины велись с вертолета.

Только спустя четверо суток потерявшегося в пургу пастуха нашли. Оказалось, что до ближайшей зимовки он шел пешком в мороз. Отмечается, что найденный жив и здоров.

В Северо-Казахстанской области, чтобы доставлять больных из отдаленных аулов в медучреждения, приходится использовать снегоболотоходы. Только благодаря высокопроходимой технике удалось экстренно доставить в больницу сразу двух пациенток. У одной было подозрение на аппендицит, у второй – перелом руки.

"Да, это стихия, это серьезная стихия. Поэтому, чтобы предупредить обморожения, переохлаждения, людям надо потеплее одеваться, следить за прогнозами, не выезжать, не выходить за пределы населенных пунктов без особой на то необходимости. И всегда знать, что есть телефоны "101" и "112", на которые всегда можно обратиться", – заявил главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС СКО Евгений Журавлев.

Источник: КТК

Напомним, вчера сообщалось, что на участках дорог в 8 регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта.

Согласно прогнозу синоптиков, в Казахстане с 20 по 22 февраля ожидается понижение температуры до -45 градусов.

На прошлой неделе аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев обратился к жителям региона. Он просил жителей не покидать населенные пункты.

По словам акима, на ВКО обрушилась непогода, сильный снегопад и метель. Причем, осадки не прекращаются вторые сутки, в области выпала практически двухмесячная норма снега, а высота снежного покрова местами – выше метра.