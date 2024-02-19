Морозы до 45 градусов ударят по Казахстану

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 20 по 22 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, арктический антициклон продолжает удерживать морозную погоду на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны.

Но с южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается выпадение снега, низовая метель; в горных районах – сильный снег, а также постепенное ослабление морозов на юго-востоке республики.

Ожидается понижение температуры воздуха:

на западе: ночью до -10…-25 градусов, днем до -5…-15 градусов;

в северных и центральных регионах страны температурный фон составит ночью -28…-38 градусов, днем -15…-23 градуса;

в восточных регионах – ночью -32…-45 градусов, днем -20…-32 градуса;

на юго-востоке страны постепенное повышение ночью до -15…-25 градусов, днем до 0…-13 градусов.

Добавим, что по информации на сайте Egov.kz, существует несколько правил, выполнение которых позволит избежать обморожения при сильном холоде: