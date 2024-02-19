Морозы до 45 градусов ударят по Казахстану
Опубликовано:
Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 20 по 22 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Как отмечают синоптики, арктический антициклон продолжает удерживать морозную погоду на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны.
Но с южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается выпадение снега, низовая метель; в горных районах – сильный снег, а также постепенное ослабление морозов на юго-востоке республики.
Ожидается понижение температуры воздуха:
- на западе: ночью до -10…-25 градусов, днем до -5…-15 градусов;
- в северных и центральных регионах страны температурный фон составит ночью -28…-38 градусов, днем -15…-23 градуса;
- в восточных регионах – ночью -32…-45 градусов, днем -20…-32 градуса;
- на юго-востоке страны постепенное повышение ночью до -15…-25 градусов, днем до 0…-13 градусов.
Добавим, что по информации на сайте Egov.kz, существует несколько правил, выполнение которых позволит избежать обморожения при сильном холоде:
- не употребляйте алкогольных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, в то же время вызывает иллюзию тепла;
- не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода; носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови;
- одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемую. Тесная обувь, отсутствие стельки могут создавать предпосылки обморожения. В обуви необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные – они впитывают влагу и оставляют ноги сухими. Не выходите на мороз без перчаток и шарфа;
- не носите на морозе металлических (в том числе золотых и серебряных) украшений;
- следите за лицом друзей, особенно за носом, ушами и щеками, обращайте внимание на изменение их цвета, а друзья должны следить за состоянием вашего лица;
- не позволяйте обмороженному месту вновь замерзнуть, это может привести к более значительным повреждениям;
- не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног – они распухнут, и вы не в состоянии будете вновь обуться;
- необходимо быстрее попасть в теплое помещение. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;
- вернувшись домой, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей и носа. В случае необходимости своевременно начинайте лечение обморожения. Несвоевременное оказание помощи может привести к гангрене и потере конечности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061672-morozy-do-45-gradusov-udaryat-po-kazahstanu/