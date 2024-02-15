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Жителей ВКО просят не покидать населенные пункты: глава региона опубликовал обращение

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Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

В связи с непогодой, сильным снегопадом и метелью, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев обратился к жителям региона, передает NUR.KZ.

Видеообращение в жителям своего региона аким Ермек Кошербаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram. По словам акима, на ВКО обрушилась непогода, сильный снегопад и метель. Причем, осадки не прекращаются вторые сутки, в области выпала практически двухмесячная норма снега, а высота снежного покрова местами - выше метра.

Отмечается также, что в регионе сейчас закрыто 6 дорог республиканского и 8 дорог областного значения, но работа по их расчистке ведется. При этом все коммунальные службы региона переведены в усиленный режим работы.

"Я благодарю все службы за круглосуточную работу, и неравнодушных граждан, которые оказывают содействие в борьбе со стихией. На лавиноопасных участках, а их у нас в области - 487, специалисты "Казселезащиты" ведут наблюдение за снежными массами.

Акимам городов и районов даны поручения по экстренному реагированию на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Вслед за снегопадом уже сегодня ночью ожидается понижение температуры до - 35 градусов.

Я обращаюсь ко всем жителям области не пренебрегать мерами безопасности. Не покидать населенные пункты без экстренной необходимости. Ситуация находится на моем личном контроле", - отметил Ермек Кошербаев.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов.

Из-за непогоды накануне были закрыты автодороги в 13 областях Казахстана.

Также завтра, 16 февраля, а также в ночь на 17 февраля в Алматы ожидается резкое понижение температуры. В связи с этим акимат города обратился к водителям.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. Впоследствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода;
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061223-zhiteley-vko-prosyat-ne-pokidat-naselennye-punkty-glava-regiona-opublikoval-obraschenie/

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