Снегопад пообещали в Алматы и Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 20 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем поднимется до -10 градусов, а ночью опустится до -25 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -19 градусов, ночью температура снизится до -31 градуса. Скорость ветра - 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до -2 градусов, ночью опустятся до -8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,0 м/с.