Дороги закрыты в 8 областях Казахстана из-за непогоды

На участках дорог в 8 регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 22:00 19 февраля, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 22 автодорогах республиканского значения в 8 областях", – говорится в сообщении нацоператора автомобильных дорог республиканского значения.

В области Абай из-за понижения температуры до -40 градусов по всем направлениям ограничено движение для общественного транспорта и дизельных авто. Кроме того, перекрыт участок трассы Омск – Майкапчагай от села Калбатау до села Кокпекты.

В ВКО также в связи с понижением температуры воздуха до -45 градусов по всем направлениям ограничено движение для общественного и авто с дизельными двигателями.

В Жамбылской области перекрыта дорога от села Кенен до села Кайнар по трассе Алматы – Ташкент – Термез для всех видов транспорта (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

В области Жетісу для дизельных машин и общественного транспорта закрыта дорога от Ушарала до границы области Абай по трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

В Карагандинской области закрыты дороги для общественного транспорта и дизельных авто:

Караганда – Аягоз – Бугаз, от города Каркаралинск до области Абай;

Кызылорда – Павлодар, от границы области Ұлытау до поселка Топар.

В Костанайской области для видов транспорта закрыт участок трассы Жезказган – Петропавловск, от границы области Ұлытау до города Аркалыка.

В Павлодарской области закрыта дорога для общественного транспорта и дизельных авто от поселка Кенжеколь до границы области Абай трассы Омск – Майкапчагай.

В области Ұлытау перекрыто движение для всех видов транспорта от поселка Ұлытау до границы Костанайской области по трассе Жезказган – Петропавловск.

"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействованы 290 единиц техники и 467 человек", – добавили в "КазАвтоЖоле".

Напомним, что, согласно прогнозу синоптиков, в Казахстане с 20 по 22 февраля ожидается понижение температуры до -45 градусов. Также прогнозируется выпадение снега, низовая метель.