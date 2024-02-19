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Подростка с винтовкой задержали в Петропавловске

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Игрушечная винтовка
Игрушечная винтовка. Фото: ДП СКО

В Петропавловске полицейские задержали 13-летнего подростка с игрушечной винтовкой, очень похожей на настоящую, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Как рассказали в ведомстве, 19 февраля на канал 102 поступило сообщение о том, что по улице идет парень и держит в руках предмет, похожий на винтовку.

"В течение считанных минут он был задержан сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств. Оказалось, что это несовершеннолетний. По словам мальчика, он шел во двор к друзьям для игры. Имеющийся у него предмет - игрушечная винтовка", - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Изъятая игрушечная винтовка
Игрушечная винтовка. Фото: ДП СКО

Напомним, ранее жителей Петропавловска встревожили сообщения в мессенджерах о готовящемся теракте в школах. Авторы рассылки заявили, что якобы планируют напасть на ряд городских образовательных учреждений в понедельник, 19 февраля.

Полицейские призвали горожан не поддаваться тревожным настроениям, проявлять бдительность и неравнодушие в деле обеспечения общественного порядка и безопасности, сообщая обо всех подозрительных фактах на номер 102.

Аналогичные фейковые сообщения распространялись и в других городах Казахстана - Актобе, Атырау, Павлодаре, Караганде. Стражи порядка отмечали, что они призваны спровоцировать панику среди населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061752-podrostka-s-vintovkoy-zaderzhali-v-petropavlovske/

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