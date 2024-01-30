Экономить воду в бане призвал казахстанцев министр

Сегодня на заседании правительства глава Министерства нацэкономики высказался о неэкономном использовании воды казахстанцами, передает корреспондент NUR.KZ.

"По воде очень низкий тариф. Я в прошлом году был в ЗКО, за куб воды – 44 тенге. Конечно, у нас будет неэффективное использование воды. Вы если в баню пойдете, увидите, что вода просто льется. Ее нужно выключать. К сожалению, нет экономии. Вода – это самый важный ресурс, поэтому нужно экономить.

Рост тарифа будет. По воде сейчас платят 200-500 тенге, здесь можно чуть более агрессивно поднимать. Иначе экономии не будет", – заявил глава МНЭ Алибек Куантыров.

По словам министра, корректировка тарифов на коммунальные услуги происходит каждый год. Он объяснил, на какие коммунальные услуги и на сколько повысятся тарифы в этом году.

"Это делается постепенно, чтобы население и бизнес привыкали, чтобы не было скачка инфляции. Также повышение тарифов делается постепенно, чтобы подрядные и строительные организации физически успели все обновить. (…)

В среднем рост тарифов по каким-то субъектам ЖКХ будет 10%, где-то – 15%, но до 30% мы стараемся это максимально удерживать. Это не все виды услуг, потому что изношенность по всем видам коммуслуг есть – трубы, сети, канализация.

Счета то маленькие – 200 тенге в среднем на квартиру двухкомнатную, там если повышать, не сильно ощутимо", – подчеркнул Куантыров.

Также сегодня в правительстве говорили о планах поднять тарифы на воду для автомоек в Казахстане. А в ноябре прошлого года стало известно, что новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане.

При этом в начале января депутаты мажилиса высказывались о неэкономном отношении некоторых казахстанцев к воде.

"Питьевой водой поливать огороды – это не нормально. Сейчас блок и законодательный, и подзаконный нужно будет отрабатывать, это будет болезненный блок, но этот вопрос нужно решать. Куб воды – это тонна воды – у нас стоит порядка 50-60 тенге. Конечно, это тариф очень низкий. Нужно повышать процентов на 50, нужно подымать. Ведром воды чистить зубы – это не нормально", – заявлял депутат Павел Казанцев.