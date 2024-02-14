Банки и сотовых операторов хотят обязать возмещать ущерб пострадавшим от мошенников

На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов заявил о предложении возложить на банки и сотовых операторов обязанность возмещения ущерба пострадавшим от мошенников, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению депутата, нынешних мер правительства и правоохранительных органов для борьбы с киберпреступностью недостаточно.

"Депутаты уже готовят предложения очевидных мер для защиты интересов казахстанцев: возложить на банки второго уровня и сотовых операторов ответственность за совершаемые с помощью их инфраструктуры мошеннические схемы в виде возмещения ущерба пострадавшим. Такая ответственность в законопроекте позволит подключить мощные технологические ресурсы финансовых и телекоммуникационных компаний для противодействия растущему кибермошенничеству", – заявил Магеррамов.

МВД, по его мнению, нужно выполнить обещание, данное на парламентских слушаниях в октябре 2023 года. Речь идет о привлечения к уголовной ответственности дропперов, благодаря которым мошенники похищают и отмывают деньги обманутых в результате интернет-мошенничества казахстанцев.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцы теперь могут установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.

А те, кто все-таки оказались обманутыми мошенниками, могут списать микрокредиты. Однако, если суд установит вину заемщика, то задолженность придется выплачивать.

В конце ноября стало известно, что за 2022-2023 годы в Казахстане в ловушку кредитных мошенников попалось почти 8 тыс. заемщиков. Общая сумма ущерба составила 14,6 млрд тенге.

Также в Казахстане были ужесточены требования к оформлению микрокредитов в режиме онлайн, среди которых использование биометрической идентификации клиента и ограничение мобильных приложений при запуске программ удаленного управления.

Кроме того, АРРФР был предложен проект постановления, который бы обязал банки и кредитные бюро предоставлять информацию о заявках на получение займов в режиме реального времени, что позволит гражданам сразу узнавать о том, что они стали жертвами мошенников.