Как будут защищать казахстанцев от кредитных мошенников

В Казахстане внесли новые требования в правила предоставления микрокредитов. В частности, при выдаче займов теперь нужно проходить биометрическую идентификацию. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

30 октября текущего года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было внесено дополнение в правила предоставления микрокредитов электронным способом.

Поправки призваны усилить требования к безопасности программного обеспечения дистанционного оказания услуг микрофинансовых организаций и уменьшить количество необходимых для регистрации в мобильном приложении реквизитов клиента.

Вместе с тем в целях снижения рисков мошенничества проведено усиление методов аутентификации клиента и внедрены дополнительные требования к мерам защиты мобильного приложения.

Так, установлены следующие требования к безопасности программного обеспечения, используемого при предоставлении микрокредитов электронным способом:

обеспечение безопасности разработки, доработки и хранения кодов программного обеспечения;

использование биометрической идентификации клиента при осуществлении ряда критичных операций;

ограничение работы мобильных приложений МФО при использовании на телефоне программ удаленного управления или при нарушении функций безопасности;

запись геолокационных данных в ходе осуществления операций с денежными средствами в приложении.

Напомним, в Казахстане фиксировались случаи, когда злоумышленники без ведома граждан оформляли на них кредиты на большие суммы.

При этом в казахстанской сфере микрокредитов планируются и другие нововведения. Некоторые из них касаются проблемы закредитованности населения. Так, например, в правительстве планируют отменить так называемые микрокредиты "до зарплаты".