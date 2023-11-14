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30 лет независимости Казахстана

Как будут защищать казахстанцев от кредитных мошенников

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Ноутбук и кредитная карта
Банковская карта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане внесли новые требования в правила предоставления микрокредитов. В частности, при выдаче займов теперь нужно проходить биометрическую идентификацию. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

30 октября текущего года Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было внесено дополнение в правила предоставления микрокредитов электронным способом.

Поправки призваны усилить требования к безопасности программного обеспечения дистанционного оказания услуг микрофинансовых организаций и уменьшить количество необходимых для регистрации в мобильном приложении реквизитов клиента.

Вместе с тем в целях снижения рисков мошенничества проведено усиление методов аутентификации клиента и внедрены дополнительные требования к мерам защиты мобильного приложения.

Так, установлены следующие требования к безопасности программного обеспечения, используемого при предоставлении микрокредитов электронным способом:

  • обеспечение безопасности разработки, доработки и хранения кодов программного обеспечения;
  • использование биометрической идентификации клиента при осуществлении ряда критичных операций;
  • ограничение работы мобильных приложений МФО при использовании на телефоне программ удаленного управления или при нарушении функций безопасности;
  • запись геолокационных данных в ходе осуществления операций с денежными средствами в приложении.

Напомним, в Казахстане фиксировались случаи, когда злоумышленники без ведома граждан оформляли на них кредиты на большие суммы.

При этом в казахстанской сфере микрокредитов планируются и другие нововведения. Некоторые из них касаются проблемы закредитованности населения. Так, например, в правительстве планируют отменить так называемые микрокредиты "до зарплаты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2045595-kak-budut-zaschischat-kazahstantsev-ot-kreditnyh-moshennikov/

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