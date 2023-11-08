Какие микрокредиты теперь могут списать в Казахстане

Оформленные мошенниками микрокредиты теперь могут списать в Казахстане. Однако, если суд установит вину заемщика, то задолженность придется выплачивать. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы хотя бы раз сталкивались с мошенниками. Иногда такие "встречи" могут привести к большим финансовым потерям. Из-за действий злоумышленников некоторые граждане оставались с оформленными кредитами, которые им приходилось оплачивать, хотя по факту никаких денег они не получали.

В этой связи в правительстве разработали проект постановления, который предусматривает возможность списания микрокредитов, оформленных в результате мошеннических действий.

Как сообщает Telegram-канал "Юрист "Параграф", Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка уже была принята новая редакция правил предоставления микрокредитов электронным способом. Некоторые поправки касаются именно списания мошеннических займов.

Так, если суд установит факт того, что на казахстанца был оформлен микрокредит, но денег он не получил, то микрофинансовая организация в течении 15 рабочих дней будет обязана:

принять решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту;

внести корректировки в кредитную историю клиента;

осуществить возврат клиенту сумм задолженности по данному микрокредиту, ранее взысканных организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, либо погашенных клиентом самостоятельно.

Однако следует отметить, что не каждый микрокредит в итоге могут списать. Если суд установит вину самого клиента, на которого был оформлен мошеннический заем, то микрофинансовая организация вправе потребовать возмещения задолженности по выданному ему микрокредиту.