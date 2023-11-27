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Обновлять кредитную историю после каждой заявки на кредит предложили в Казахстане

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Аналитики. Иллюстративное фото: freepik.com/ijeab

В Казахстане планируют обязать банки и МФО фиксировать в реальном времени каждую заявку на кредит. Таким образом хотят бороться с мошенниками. Как это повлияет на граждан, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане активно борются с кредитными мошенниками. Например, недавно была введена новая норма, которая позволяет списать микрозаймы, оформленные в результате мошеннических действий.

Однако на этом меры по защите заемщиков не завершились. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, в рамках которого предлагает обязать банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксировать и передавать в кредитные бюро информацию о каждой заявке по кредиту в режиме реального времени.

В частности, она должна включать дату подачи заявки, запрашиваемую сумму, цель займа и обновление статуса. То есть фиксироваться должны не только одобренные и выданные кредиты, но и запрашиваемые.

Кредитные бюро в свою очередь также будут обязаны по запросам банков и МФО предоставлять информацию о всех поданных заявках на кредиты также в режиме реального времени. Она должна будет отображаться и в кредитной истории. Такие требования, по мнению авторов проекта, должны минимизировать риски возникновения кредитного мошенничества.

Стоит отметить, что данные требования касаются только кредитных бюро, банков и микрофинансовых организаций. При этом к ломбардам, кредитным товариществам, а также к сервисным компаниям и коллекторским агентствам таких условий не выставляют, потому что они или не предоставляют микрокредиты электронным способом, или не выдают их вовсе.

Сейчас проект находится на этапе публичного обсуждения, который продлится до 7 декабря 2023 года. Поэтому говорить о том, что банки точно начнут фиксировать заявления в реальном времени, пока рано.

Напомним, в рамках борьбы с мошенничеством в прошлом году в Казахстане был сокращен срок обновления кредитной истории заемщиков – с 15 до 1 рабочего дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2047714-fiksirovat-novye-zayavki-na-kredity-v-realnom-vremeni-predlozhili-v-kazahstane/

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