Сколько мошеннических кредитов было оформлено на казахстанцев

За 2022-2023 годы в Казахстане в ловушку кредитных мошенников попалось почти 8 тыс. заемщиков. Общая сумма ущерба составила 14,6 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы сталкивались с мошенниками, которые различными способами пытаются узнать их конфиденциальные данные или обманом оформить на свою жертву кредит.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), только за 2022-2023 годы в Казахстане было выдано 7 759 кредитов, оформленных мошенническим способом, на общую сумму в 14,6 млрд тенге.

Примечательно, что значительная часть таких займов (82%) была оформлена через мобильные приложения банков под влиянием мошенников. Стоит отметить, что такие кредиты, несмотря на новый механизм списания мошеннических займов, не всегда получится "отменить". Особенно если будет доказан факт получения средств заемщиком и последующий перевод денег мошенникам.

Впрочем, иногда жертвам может "повезти". С 2022 года банками было списано мошеннических кредитов на сумму 111,9 млн тенге. Также с карточных и депозитных счетов клиентов было незаконно снято 6,1 млрд тенге, однако банками выплачено возмещение гражданам на сумму 343 млн тенге.

Напомним, для защиты казахстанцев от кредитных мошенников в Казахстане были разработаны различные механизмы. Например, граждане на добровольной основе могут отказаться от возможности оформления новых займов.

Также в стране были ужесточены требования к оформлению микрокредитов в режиме онлайн, среди которых использование биометрической идентификации клиента и ограничение мобильных приложений при запуске программ удаленного управления.

Кроме того недавно АРРФР был предложен проект постановления, который бы обязал банки и кредитные бюро предоставлять информацию о заявках на получение займов в режиме реального времени, что позволит гражданам сразу узнавать о том, что они стали жертвами мошенников.