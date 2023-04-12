Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области (видео)

Барс. Кадр из видео: instagram.com/qazfwc

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК на своей официальной странице в Instagram поделился редкими кадрами, снятыми в природном парке "Көлсай көлдері" ("Кольсайские озера").

Снежные барсы попали в фотоловушку в заповеднике, расположенном в Алматинской области.

По информации ведомства, согласно последним данным, в нашей стране насчитывается около 140-180 особей снежных барсов.

Подчеркивается, что в 1978 году редкий хищник был занесен в Красную книгу Казахстана.

Сотрудники комитета напомнили, что за незаконную охоту на краснокнижных животных предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник, ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау - одного из периферийных хребтов Западного Тянь-Шаня, относительно невысокого и легкодоступного - здесь снежный барс исчез.

Снежный барс обитает преимущественно в верхних поясах гор – альпийском, субальпийском, верхней части лесного пояса, предпочитая всюду изрезанные склоны, крутые ущелья с обилием скал и каменистых россыпей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016509-snezhnye-barsy-popali-v-fotolovushku-v-almatinskoy-oblasti-video/