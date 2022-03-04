Снежный барс попал на видео в районе Шымбулака в Алматы

Снежный барс. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers_official

В районе горнолыжного курорта Шымбулак в Алматы очевидцы сняли на видео снежного барса, который спустился к дороге, передает NUR.KZ.

В Instagram-сообществе kris_p_brothers_official опубликовали видео со снежным барсом, который подошел совсем близко к дороге. Видео было сделано вечером 3 марта.

"Шымбулак, снежный барс. Базара нет", – прокомментировали за кадром.

На кадрах видно, как хищник бродит по заснеженному склону горы рядом с дорогой, а после поднимается выше и скрывается из вида.

В комментариях к видео многие оставляют восторженные комментарии.

"Да ты просто счастливчик! Увидеть барса своими глазами да и прямо вблизи случается очень редко!", "Красиво и опасно конечно!", "Красавчик", "Боже, вот это везение ,в мире их всего 7000 осталось, один из символов Казахстана, наш красавец", "Ну надо же! Прям чудо!" – пишут люди под видео.

Тем не менее, многие были обеспокоены тем, что хищник подошел так близко к людям.

"Повезло: то ли, что увидели такого красавца, то ли, что он не напал на вас", "Хорошо, что он вас не увидел первее", "Опасненько пешком ходить", "Очень близко к людям подобрался! Они так не делают! Значит реально голод! Нужно задуматься нашим!" – высказали свои опасения комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959253-snezhnyy-bars-popal-na-video-v-rayone-shymbulaka-v-almaty/